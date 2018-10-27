Сегодня завершился районный турнир по вольной борьбе памяти Александра Савко (будет дополнено)



На итоговых встречах присутствовали не только начинающие борцы, но и гордость свислочского края - Борис Гринкевич, Александр Гуштын, Виталий Песняк.

Они приехали поддержать юных борцов, а лучшим из лучших вручить памятные подарки.

В абсолютной весовой категории разыгран мобильный телефон, его увез борец из соседней Берестовитчины.

Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями, грамотами и сувенирами от организаторов соревнований и спонсоров, которых в этом году насчитывалось десятки.

Елена КЕДИК.