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Сегодня завершился районный турнир по вольной борьбе памяти Александра Савко (будет дополнено)
28.10.2018 — Разное | Свислочская газета
На итоговых встречах присутствовали не только начинающие борцы, но и гордость свислочского края - Борис Гринкевич, Александр Гуштын, Виталий Песняк.
Они приехали поддержать юных борцов, а лучшим из лучших вручить памятные подарки.
В абсолютной весовой категории разыгран мобильный телефон, его увез борец из соседней Берестовитчины.
Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями, грамотами и сувенирами от организаторов соревнований и спонсоров, которых в этом году насчитывалось десятки.
Елена КЕДИК.
Фото автора.
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На итоговых встречах присутствовали не только начинающие борцы, но и гордость свислочского края - Борис Гринкевич, Александр Гуштын, Виталий Песняк.
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