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Сегодня завершился районный турнир по вольной борьбе памяти Александра Савко (будет дополнено)

28.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Сегодня завершился районный турнир по вольной борьбе памяти Александра Савко (будет дополнено)
На итоговых встречах присутствовали не только начинающие борцы, но и гордость свислочского края - Борис Гринкевич, Александр Гуштын, Виталий Песняк.
Они приехали поддержать юных борцов, а лучшим из лучших вручить памятные подарки. 
В абсолютной весовой категории разыгран мобильный телефон, его увез борец из соседней Берестовитчины. 
Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями, грамотами и сувенирами от организаторов соревнований и спонсоров, которых в этом году насчитывалось десятки.

Сегодня завершился районный турнир по вольной борьбе памяти Александра Савко (будет дополнено)

 

Сегодня завершился районный турнир по вольной борьбе памяти Александра Савко (будет дополнено)

 

Сегодня завершился районный турнир по вольной борьбе памяти Александра Савко (будет дополнено)

 

Сегодня завершился районный турнир по вольной борьбе памяти Александра Савко (будет дополнено)

 

Елена КЕДИК.
Фото автора.
 
 
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На итоговых встречах присутствовали не только начинающие борцы, но и гордость свислочского края - Борис Гринкевич, Александр Гуштын, Виталий Песняк.
 
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