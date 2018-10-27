Под Слуцком ГАИ со стрельбой задержала пьяного водителя

В Слуцке Госавтоинспекция попыталась остановить предположительно пьяного водителя BMW, но тот попытался скрыться. Когда BMW выехала за город, сотрудники ГАИ открыли огонь по колесам машины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: УВД Миноблисполкома

28 октября около 00.16 в милицию поступило сообщение о том, что по центральной улице Слуцка движется автомобиль BMW черного цвета, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ быстро обнаружили машину и подали сигнал к остановке. Однако водитель BMW продолжил движение и выехал за пределы города.

«Сотрудники ГАИ начали преследование, посредством проблесковых маячков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства и звукового сигнала водителю BMW подавались неоднократные сигналы об остановке. Однако последний все сигналы игнорировал и, не подчиняясь требованиям сотрудника ОВД об остановке, ускорившись, продолжил движение, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения. При этом водитель неоднократно нарушал правила маневрирования, скоростного режима движения, выезжал на полосу встречного движения, своими маневрами пытался совершить столкновение со служебным автомобилем ГАИ», — рассказали в милиции.



Фото: УВД Миноблисполкома

Сотрудники ГАИ были вынуждены открыть огонь — было произведено два предупредительных и два прицельных выстрела, в результате у автомобиля было повреждено заднее левое колесо. Тем не менее водитель BMW попытался уйти от погони на диске колеса со спущенной резиной, но его удалось задержать.

Водителем автомашины BMW оказался 30-летний житель Слуцка, который не раз уже привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. На этот раз в отношении него составлены пять административных протоколов за различные правонарушения, в том числе за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.