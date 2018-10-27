ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Слуцком ГАИ со стрельбой задержала пьяного водителя

28.10.2018 18:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Слуцке Госавтоинспекция попыталась остановить предположительно пьяного водителя BMW, но тот попытался скрыться. Когда BMW выехала за город, сотрудники ГАИ открыли огонь по колесам машины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: УВД Миноблисполкома

28 октября около 00.16 в милицию поступило сообщение о том, что по центральной улице Слуцка движется автомобиль BMW черного цвета, водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ быстро обнаружили машину и подали сигнал к остановке. Однако водитель BMW продолжил движение и выехал за пределы города.

«Сотрудники ГАИ начали преследование, посредством проблесковых маячков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства и звукового сигнала водителю BMW подавались неоднократные сигналы об остановке. Однако последний все сигналы игнорировал и, не подчиняясь требованиям сотрудника ОВД об остановке, ускорившись, продолжил движение, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения. При этом водитель неоднократно нарушал правила маневрирования, скоростного режима движения, выезжал на полосу встречного движения, своими маневрами пытался совершить столкновение со служебным автомобилем ГАИ», — рассказали в милиции.


Фото: УВД Миноблисполкома

Сотрудники ГАИ были вынуждены открыть огонь — было произведено два предупредительных и два прицельных выстрела, в результате у автомобиля было повреждено заднее левое колесо. Тем не менее водитель BMW попытался уйти от погони на диске колеса со спущенной резиной, но его удалось задержать.

Водителем автомашины BMW оказался 30-летний житель Слуцка, который не раз уже привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. На этот раз в отношении него составлены пять административных протоколов за различные правонарушения, в том числе за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ были вынуждены открыть огонь - было произведено два предупредительных и два прицельных выстрела, в результате у автомобиля было повреждено заднее...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ведомости": Минобороны России разместит новейшие комплексы "Самарканд" в том числе в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика