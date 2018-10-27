Посмотрите, как в Австралии нарисовали красивые граффити на зернохранилищах

В Австралии разукрасили зернохранилища − теперь их украшают граффити. Авторы проекта, Silo Art Trail, также подготовили специальную карту граффити, по которой можно спланировать поездку по стране. Посмотрите на эту красоту.

Проект, запаущенный в 2016 году, позиционирует себя как крупнейшую открытую галерею в стране. Художники за всё время успели разукрасить и довольно старые здания 30-х годов прошлого века. А начал всё Гвидо Ван Хелтен − он путешествовал по разным странам и создавал масштабные фрески на домах и зернохранилищах.

Потом его пригласили в команду известных художников из Австралии и других стран. Вместе они объездили штат Виктория, пообщались с местными жителями и разукрасили зернохранилища. И создали для поклонников графитти карту Silo Art Trail, на которую нанесли основные точки маршрута. С её помощью можно спланировать обзорную поездку.