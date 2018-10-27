Группа «Ляпис-98» выступит в Слуцке и Солигорске





Коллектив «Ляпис-98», исполняющий старые хиты группы «Ляпис Трубецкой», во главе с белорусским музыкантом Сергеем Михалком выступит в Слуцке. Соответствующая информация опубликована в официальном Instagram-аккаунте музыкантов.

— После нашего мощного вояжа в Северную Америку, мы позволили себе небольшой отдых, и вот собравшись с новыми силами наш космический оркестр «Ляпис 98» готовится покорять Европу! — говорится в релизе. — Мы исполним наши лучшие хиты на концертах в Испании, Португалии, Нидерландах и Германии! А закончим этот фантастический год большими и традиционными яркими шоу в Киеве и Минске! Обещаем море незабываемых эмоций и приятных сюрпризов!

Посещая с концертами Финляндию, Эстонию, Латвию и другие страны, группа также выступит в небольших городах Беларуси и Украины. В Слуцке концерт назначен на 30 января 2019 года, ориентировочное время начала - в 19:00.

Через день, 31 января, «Ляпис-98» выступит и в Солигорске.



Slutsk-Gorod.by