Белорусская оппозиция провела траурный митинг в месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах

Белорусская оппозиция отметила в воскресенье шествием и митингом день памяти предков "Дзяды", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Акция был организована Консервативно-христианской партией - БНФ и санкционирована белорусскими властями.

Участники акции собрались на площадке возле часового завода "Луч", после чего колонной проследовали в урочище Куропаты - место массовых захоронений жертв сталинских репрессий, где провели траурный митинг.

Во время шествия его участники несли также флаги Партии КХП-БНФ, бело-красно-белые флаги, транспаранты.

В акции приняли участие несколько сот человек.

Милиция сопровождала колонну людей с самого начала акции, шествие и митинг прошли практически без инцидентов.

"Дзяды" ежегодно отмечаются в Беларуси 2 ноября.

Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.