В Боржоми из-за землетрясения прерывалось вещание телекомпании, в здании появились трещины

Вещание телекомпании "Боржоми" в воскресенье было временно прекращено из-за произошедшего землетрясения.

Как ранее сообщил Центр сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в районе города Боржоми, в частности, эпицентр располагался в 2-х километрах от города вблизи села Вардгинети. Землетрясение было зафиксировано в 13:03 по тбилисскому времени.

Как сообщает телекомпания "Боржоми", в момент, когда произошло землетрясение, в эфире был новостной выпуск, который прервался.

"Мы ждали пока толчки прекратятся, чтобы продолжить эфир, но они не прекращались. Упало освещение, отключилась аппаратура. Когда мы вышли наружу, увидели, что в здании появились трещины, с фасада посыпалась штукатурка", - рассказала в эфире телекомпании ведущая новостного выпуска Майя Мамастарашвили.

Между тем, землетрясение вызвало панику среди населения села, оказавшегося в эпицентре.

Как рассказали журналистам жители села, такого землетрясения никто из местных жителей не помнит в этом районе.

По их словам, серьезных разрушений нет, но в домах появились большие трещины.

"Такого мы не помним. Сначала был страшный грохот, а затем начались толчки, которые продолжались долго", - сказала местная жительница Заира Гелашвили.

В Грузии в воскресенье проходят президентские выборы. Как отмечает телекомпания, землетрясение не повлияло на процесс голосования. В самом с.Вардгинети избирательные участки открыты не были, поэтому его жители голосуют в соседнем поселке.

В Боржомской окружной избирательной комиссии заявили журналистам, что процесс голосования проходит в спокойной обстановке.