В Карелии пьяная 20-летняя мать выкинула ребенка с балкона

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По версии следствия, в ночь на 26 октября в поселке Боровой Калевальского района пьяная девушка бросила свою малолетнюю дочь с балкона на втором этаже. После этого подозреваемая легла спать. Ребенок остался жив. Соседи, которые услышали плач девочки, вызвали скорую. Она была госпитализирована в больницу с переохлаждением и ушибом мягких тканей лица.— говорится в сообщении.Добавляется, что подозреваемая задержана, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается.