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В Карелии пьяная 20-летняя мать выкинула ребенка с балкона

28.10.2018 19:04 — Разное | UDF  
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© Fotolia / ivanfff
Пьяная 20-летняя жительница Карелии выкинула своего малолетнего ребенка с балкона, он остался жив, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 26 октября в поселке Боровой Калевальского района пьяная девушка бросила свою малолетнюю дочь с балкона на втором этаже. После этого подозреваемая легла спать. Ребенок остался жив. Соседи, которые услышали плач девочки, вызвали скорую. Она была госпитализирована в больницу с переохлаждением и ушибом мягких тканей лица.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 20-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления… "покушение на убийство малолетнего", — говорится в сообщении.

Добавляется, что подозреваемая задержана, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
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Пьяная 20-летняя жительница Карелии выкинула своего малолетнего ребенка с балкона, он остался жив.
 
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