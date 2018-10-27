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Опять за старое. Волочкова опубликовала голое фото из бочки

28.10.2018 19:02 — Разное | UDF  
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Фото: © instagram/volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, сделанное в бочке. Как знаменитость отметила, так она проводит холодные осенние вечера.

— Прекрасное времяпрепровождение в дождливый вечер — русская домашняя баня на дровах и ледяная купель, — подписала она снимок.

Отметим, что Анастасия Волочкова не в первый раз выкладывает снимки из бани. Также на своей странице она добавляет хештег "шпагатволочковой".

 
 
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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, сделанное в бочке.
 
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