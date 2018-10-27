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Опять за старое. Волочкова опубликовала голое фото из бочки
Фото: © instagram/volochkova_art
— Прекрасное времяпрепровождение в дождливый вечер — русская домашняя баня на дровах и ледяная купель, — подписала она снимок.
Отметим, что Анастасия Волочкова не в первый раз выкладывает снимки из бани. Также на своей странице она добавляет хештег "шпагатволочковой".
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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, сделанное в бочке.
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