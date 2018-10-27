|
"Славия" возвращается в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу
Мозырский футбольный клуб "Славия" возвращается в высшую лигу.
В 28 туре чемпионата первой лиги команда разгромила "Лиду" со счетом 3:0 и досрочно обеспечила себе путевку в элиту. Вторым вероятная кандидатом на повышение является столичный "Энергетик-БГУ" — ему достаточно набрать всего одно очко в двух оставшихся турах, передает
Вчера стало известно, что из второй в первую лигу поднимаются "Крумкачы" и "Рух", которые также досрочно завоевали себе право перехода.
Что касается понижений в статусе, то уже известно, что из первой лиги во вторую вылетает "Чисть”, которая безнадежно отстает от ближайших конкурентов. Также кандидатом на вылет из Д2 являются "Барановичи".
В высшей лиге на аутсайдерских позициях стоят столичное "Торпедо" и могилевский "Днепр", но они еще имеют шансы зацепиться за места повыше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мозырский футбольный клуб "Славия" возвращается в высшую лигу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)