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"Славия" возвращается в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

28.10.2018 19:24 — Разное | Партизан  
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Мозырский футбольный клуб "Славия" возвращается в высшую лигу.

В 28 туре чемпионата первой лиги команда разгромила "Лиду" со счетом 3:0 и досрочно обеспечила себе путевку в элиту. Вторым вероятная кандидатом на повышение является столичный "Энергетик-БГУ" — ему достаточно набрать всего одно очко в двух оставшихся турах, передает "Еврорадио".

Вчера стало известно, что из второй в первую лигу поднимаются "Крумкачы" и "Рух", которые также досрочно завоевали себе право перехода.

 Что касается понижений в статусе, то уже известно, что из первой лиги во вторую вылетает "Чисть”, которая безнадежно отстает от ближайших конкурентов. Также кандидатом на вылет из Д2 являются "Барановичи".

В высшей лиге на аутсайдерских позициях стоят столичное "Торпедо" и могилевский "Днепр", но они еще имеют шансы зацепиться за места повыше.

 
 
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Мозырский футбольный клуб "Славия" возвращается в высшую лигу.
 
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