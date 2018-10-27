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Роналду вернется в сборную
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду должен принять участие в ноябрьском матче португальской сборной против команды Италии.
Об этом сообщает Calciomercato.
Роналду, пропустивший игры португальской команды в Лиге наций, примет участие в ноябрьских матчах национальной сборной. В частности, португальский форвард поможет своей команде во встрече с командой Италии.
Ответная встреча в рамках Лиги наций состоится 17 ноября. Первый матч без участия своего главного бомбардира португальцы выиграли с минимальным преимуществом.
4 октября стало известно, что Роналду не будет вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией. Позже появилась уточненная информация, согласно которой португалец сам попросил паузу от игр национальной команды.
После двух матчей Лиги наций команда Португалии лидирует в своей группе. Помимо итальянцев там также выступает сборная Польши.
Форвард является рекордсменом национальной команды как по количеству матчей (151), так и по количеству забитых мячей (86). В 2016 году португалец стал чемпионом Европы в составе сборной.
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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду должен принять участие в ноябрьском матче португальской сборной против команды Италии.
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