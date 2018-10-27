Роналду вернется в сборную

Об этом сообщает Calciomercato.





Роналду, пропустивший игры португальской команды в Лиге наций, примет участие в ноябрьских матчах национальной сборной. В частности, португальский форвард поможет своей команде во встрече с командой Италии.





Ответная встреча в рамках Лиги наций состоится 17 ноября. Первый матч без участия своего главного бомбардира португальцы выиграли с минимальным преимуществом.





4 октября стало известно, что Роналду не будет вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией. Позже появилась уточненная информация, согласно которой португалец сам попросил паузу от игр национальной команды.





После двух матчей Лиги наций команда Португалии лидирует в своей группе. Помимо итальянцев там также выступает сборная Польши.





Форвард является рекордсменом национальной команды как по количеству матчей (151), так и по количеству забитых мячей (86). В 2016 году португалец стал чемпионом Европы в составе сборной.