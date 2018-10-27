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Предложение дня. Как правильно отпраздновать столетие комсомола
Идеей поделился Антон Астапович.
Минск заполнили плакаты и билборды, напоминающие о 100-летии ВЛКСМ. Министр образования, идейный коммунист, заявил, что комсомол является надежным фундаментом будущего нашей страны. А чтобы студенты не сильно сомневались, их в добровольно-принудительном режиме приглашают на юбилейные концерты.
О том, как можно и нужно отметить 100 лет ленинского комсомола, на своей странице в
— Нарадзілася такая ідэя. У святле святкавання 100-годдзя камсамола неабходна правесці рэканструктарскі фестываль з наступным сюжэтам — камсамольцы стрыгуць бараду бацюшку, здзіраюць з царквы крыжы, ламаюць іканастас, паляць абразы і царкоўныя кнігі, апаганьваюць магілы святароў і прадстаўнікоў непралетарскіх саслоўяў.
І каб усё гэта было на рэальным грунце: маю на ўвазе рэальных бацюшку, царкву, магілы і г.д. І каб на дзяржаўным узроўні, а выканана актывістамі БРСМ, як спадчыннікамі камсамола.
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Идеей поделился Антон Астапович.
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