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Предложение дня. Как правильно отпраздновать столетие комсомола

28.10.2018 19:12 — Разное | Партизан  
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Идеей поделился Антон Астапович.



Минск заполнили плакаты и билборды, напоминающие о 100-летии ВЛКСМ. Министр образования, идейный коммунист, заявил, что комсомол является надежным фундаментом будущего нашей страны. А чтобы студенты не сильно сомневались, их в добровольно-принудительном режиме приглашают на юбилейные концерты.

О том, как можно и нужно отметить 100 лет ленинского комсомола, на своей странице в Фейсбуке написал председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович:

— Нарадзілася такая ідэя. У святле святкавання 100-годдзя камсамола неабходна правесці рэканструктарскі фестываль з наступным сюжэтам — камсамольцы стрыгуць бараду бацюшку, здзіраюць з царквы крыжы, ламаюць іканастас, паляць абразы і царкоўныя кнігі, апаганьваюць магілы святароў і прадстаўнікоў непралетарскіх саслоўяў.

І каб усё гэта было на рэальным грунце: маю на ўвазе рэальных бацюшку, царкву, магілы і г.д. І каб на дзяржаўным узроўні, а выканана актывістамі БРСМ, як спадчыннікамі камсамола.

 
Теги: Минск
 
 
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