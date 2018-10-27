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ГАИ усилит контроль за сельхозтехникой на дороге. Проблему обсудят при Совмине

28.10.2018 18:51 — Разное | Партизан  
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На минувшей неделе Renault врезалась в плуг трактора в Чериковском районе - погибли четыре человека. Такие ДТП, увы, не редкость - и Госавтоинспекция обозначила проблему.



Как сообщили в УГАИ МВД Беларуси, инспекторы усиливают контроль за передвижением сельхозтехники и другого крупногабаритного тяжеловесного транспорта по дорогам, особенно в темное время суток. Причина - сезонные изменения погодных и дорожных условий, участившиеся случаи тяжких ДТП с подобной техникой.

Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа в организациях агропромышленного комплекса по вопросам безопасного участия в дорожном движении.

В ближайшее время обследуют все сельхозпредприятия на предмет соблюдения допусков к участию в дорожном движении водителей и транспортных средств, соответствия автомобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования технической документации завода-изготовителя, а также оборудования техники световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованиями законодательства.

При выявлении нарушений проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сотрудники ГАИ выдадут предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения, а также информированием о таких фактах Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, как на водителя, так и на должностное лицо.

Проблемный вопрос планируется обсудить на Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь.

Министерство внутренних дел направило в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в областные исполнительные комитеты письма, в которых указано на необходимость принятия дополнительных мер по предупреждению ДТП с участием сельхозтехники в темное время суток.

Также Минсельхозпроду предложено рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений и дополнений в Правила проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении, в части проведения осмотра прицепных агрегатов, конструкцией которых предусмотрены внешние световые приборы.


 
 
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На минувшей неделе Renault врезалась в плуг трактора в Чериковском районе - погибли четыре человека. Такие ДТП, увы, не редкость - и Госавтоинспекция обозначила...
 
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