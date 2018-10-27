ГАИ усилит контроль за сельхозтехникой на дороге. Проблему обсудят при Совмине









Как сообщили в УГАИ МВД Беларуси, инспекторы усиливают контроль за передвижением сельхозтехники и другого крупногабаритного тяжеловесного транспорта по дорогам, особенно в темное время суток. Причина - сезонные изменения погодных и дорожных условий, участившиеся случаи тяжких ДТП с подобной техникой.





Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа в организациях агропромышленного комплекса по вопросам безопасного участия в дорожном движении.





В ближайшее время обследуют все сельхозпредприятия на предмет соблюдения допусков к участию в дорожном движении водителей и транспортных средств, соответствия автомобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования технической документации завода-изготовителя, а также оборудования техники световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованиями законодательства.





При выявлении нарушений проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сотрудники ГАИ выдадут предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения, а также информированием о таких фактах Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.





В соответствии со ст. 18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, как на водителя, так и на должностное лицо.





Проблемный вопрос планируется обсудить на Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь.





Министерство внутренних дел направило в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в областные исполнительные комитеты письма, в которых указано на необходимость принятия дополнительных мер по предупреждению ДТП с участием сельхозтехники в темное время суток.





Также Минсельхозпроду предложено рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений и дополнений в Правила проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении, в части проведения осмотра прицепных агрегатов, конструкцией которых предусмотрены внешние световые приборы.



