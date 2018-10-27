На Могилевщине некоторым сельчанам запретили содержать свиней









В деревнях Сычково (Сычковский сельсовет), Лоси (Брожский сельсовет), Малые Бортники, а также агрогородке Большие Бортники (оба населенных пункта — Бортниковский сельсовет) физическим лицам и индивидуальным предпринимателям теперь запрещено содержать свиней. Это предусмотрено решением Бобруйского райисполкома № 23-17 от 19 октября, которое сегодня вступает в силу.





Отметим, что указанные населенные пункты находятся на территории Могилевской области.





Запрет содержания свиней в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей на указанных территориях связан с расположением вблизи них свиноводческих комплексов — фермы «Сычково», репродуктора «Лоси», ферм «Малые Бортники» и «Большие Бортники» (все комплексы имеют проектную мощность до 12 тысяч голов в год).





Такое решение связано с принятием дополнительных мер по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных в Беларуси, сказано в документе.





Напомним, что согласно ветеринарно-санитарным правилам содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан в радиусе не менее пяти километров от свиноводческих ферм и комплексов запрещается содержание свиней физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан. Такой же запрет действует и в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 758 от 29 августа 2013 года.





Ранее в СМИ появилась информация о возникновении вируса АЧС в одной из деревень Мстиславского района Могилевской области, в результате которого пал один поросенок, а сельчанам пришлось вырезать всех домашних свиней. Однако позже сведения о том, что животное пало именно от АЧС, были опровергнуты в районной ветстанции, а также в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.





В Мстиславском районе домашний поросенок погиб от АЧС — вырезали всех свиней в деревне





Иван Смильгинь о случае АЧС в Беларуси: «Это абсолютно недостоверная информация!»