ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда станут известны результаты переписи-2019?

28.10.2018 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Когда станут известны результаты переписи-2019?

О том, как это будет, рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».

Юлия Огнева:
Сколько понадобится вам времени для того, чтобы обработать весь этот массив информации? Когда мы уже получим те самые данные переписи-2019?

Когда станут известны результаты переписи-2019?

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:
Мы, конечно, будем очень стараться. С учетом того, что, в принципе, у нас уже автоматизированы все процессы, конечно, мы уменьшим время обработки переписи. Я думаю, что где-то через год-полтора после завершения переписи мы дадим уже результаты и проинформируем органы власти и управления, которым очень необходима эта информация для построения прогнозных параметров, о результатах.

Больше подробностей о переписи населения-2019 здесь.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как это будет, рассказала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика