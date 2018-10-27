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Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата

28.10.2018 20:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напоминаем даты: с 4 по 30 октября 2019 года. А впервые население пересчитали в 1897 году. Тогда территория современной Беларуси входила в состав Российской империи, и в пяти западных губерниях – Виленской, Минской, Гродненской, Витебской и Могилевской – проживало более 6,5 миллиона человек.

Чем грядущая перепись будет отличаться от предыдущей? Обязательно ли ждать переписной персонал или можно прийти самим? Надежно ли защищена информация, представляемая населением в ходе переписи?

На эти и другие вопросы нам ответила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».

Юлия Огнева, СТВ:
Инна Викторовна, год до переписи. Начну с начала: не было ли сомнений в том, что перепись вообще необходима? Потому что насколько я знаю, в обывательской среде такие сомнения как раз таки есть.

Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:
Сомнений никаких не возникает. Перепись населения нужна ввиду того, что основную информацию о домохозяйствах, об их составе, о распределении трудовых ресурсов, размещении населения по регионам мы получаем именно в ходе переписи населения. Но самое главное – что в ходе переписи мы получаем корректную информацию о численности населения, проживающего в Республике Беларусь. Мы получаем корректные данные, на основе которых в дальнейшем строятся демографические прогнозы, прогнозы социально-экономического развития республики. Ну и, конечно же, принимаются решения о формировании бюджета в строительстве школ, больниц, домов.

«Да, мы гарантируем защиту»: председатель Белстата рассказала о политике конфиденциальности при переписи населения

Юлия Огнева:
Для современной Беларуси это уже третья по счету перепись населения. Есть ли у нее какие-то особенности?

Инна Медведева:
Основная особенность переписи населения, которая будет в 2019 году, это безбумажный формат проведения. Стационарные участки и переписной персонал будут оснащены планшетами. Что это дает? Это дает, конечно же, сокращение времени заполнения переписных листов – однозначно – и качество. Кроме того, изюминкой данной переписи является наличие вопросника по сельскому хозяйству. Это нам позволит верифицировать наши данные по валовому продукту сельского хозяйства.

Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата

Юлия Огнева:
То есть у городских жителей вы будете интересоваться, есть ли у них дача?

Инна Медведева:
Мы будем спрашивать, есть ли у них земельный участок и что они выращивают на данном земельном участке, какие насаждения? Есть ли у них скот?

Юлия Огнева:
Перепись будет проходить, так скажем, тремя видами: стационарный, при помощи опрашивающего персонала и в режиме онлайн.

Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата

Инна Медведева:
Стационарные участки у нас будут работать с первого дня и до конца. То есть мы все население приглашаем, если они не захотят нас увидеть и не смогут переписаться в интернете, пожалуйста, приходите на стационарные участки, где будут находиться наши переписчики, которые перепишут в планшеты, в наш программный продукт, каждого желающего.

Когда станут известны результаты переписи-2019?

Что касается интернет-переписи, то мы предполагаем, что она будет проходить с 4 по 18 октября. Мы берем два дня для того, чтобы отсечь всех, кто отчитался по интернет-переписи. Соответственно, чтобы переписчики шли только к тем людям, которые не пришли за это время на стационарный участок и кто не прошел интернет-перепись. Переписной персонал с 21 числа уже пойдет непосредственно к тем людям, которые не приняли участие в том или ином опросе.

Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева

 
 
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Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напоминаем даты: с 4 по 30 октября 2019 года. А...
 
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