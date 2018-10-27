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«Да, мы гарантируем защиту»: председатель Белстата рассказала о политике конфиденциальности при переписи населения
Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как это будет, рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».
Юлия Огнева, СТВ:
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:
Больше подробностей о переписи населения-2019
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«Да, мы гарантируем защиту»: председатель Белстата рассказала о политике конфиденциальности при переписи населения
Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как это будет, рассказала...
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