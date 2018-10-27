В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)

В Щучине на трассе протяженностью почти 1800 метров за победу сражались около 60 спортсменов со всей Беларуси.





Дух свободы и спортивного адреналина витал в воздухе весь день. Рев моторов, казалось, заставлял быстрее стучать сердца щучинев и гостей города, которых собралось немало. За новым поколением спортсменов, затаив дыхание, следили те, кто заложил фундамент щучинского мотоциклетного спорта – Галина Ирха, Виктор Мисевич, Александр Ключник, Юрий Шибутович и многие другие.

Честь Щучина на соревнованиях защищали Ярослав Мисевич, Олег, Виталий, Евгений и Владислав Махновы. В умелых руках спортсменов мотоциклы послушно «рвали» с места, молниеносно преодолевали крутые виражи, а местами даже парили над землёй. Болельщики поддерживали мотоциклистов громкими аплодисментами.





















































































































Организатором соревнований выступила Гродненская областная федерация мотоциклетного спорта.

Победители получили заслуженные награды, а зрители – очередную порцию адреналина и ярких эмоций.