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В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)

28.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Щучине на трассе протяженностью почти 1800 метров за победу сражались около 60 спортсменов со всей Беларуси.
 
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
 
Дух свободы и спортивного адреналина витал в воздухе весь день. Рев моторов, казалось, заставлял быстрее стучать сердца щучинев и гостей города, которых собралось немало. За новым поколением спортсменов, затаив дыхание, следили те, кто заложил фундамент щучинского мотоциклетного спорта – Галина Ирха, Виктор Мисевич, Александр Ключник, Юрий Шибутович и многие другие.
 
Честь Щучина на соревнованиях защищали Ярослав Мисевич, Олег, Виталий, Евгений и Владислав Махновы. В умелых руках спортсменов мотоциклы послушно «рвали» с места, молниеносно преодолевали крутые виражи, а местами даже парили над землёй. Болельщики поддерживали мотоциклистов громкими аплодисментами. 
 
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
В Щучине прошли открытые соревнования по мотокроссу (фоторепортаж)
 
Организатором соревнований выступила Гродненская областная федерация мотоциклетного спорта.
 
Победители получили заслуженные награды, а зрители – очередную порцию адреналина и ярких эмоций.
 
 
dzyannica.by
 
 
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В Щучине на трассе протяженностью почти 1800 метров за победу сражались около 60 спортсменов со всей Беларуси.     Дух свободы и спортивного адреналина витал в...
 
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