"Будто конница Буденного проскакала". Гуренко остался недоволен качеством газона "Динамо"

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко на послематчевой пресс-конференции после игры с брестскими одноклубниками (1:1) остался сильно недоволен качеством газона стадиона, судейством и рассказал, о чем он говорил с Фамейе во время матча. Его слова передает корреспондент «Прессбола» .



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Игра выдалась интересной, веселой. Обе команды очень хотели победить. По количеству голевых моментов мы превзошли соперника, но моменты в футболе не считаются. На табло счет равный, значит, ничья.

— Вам не кажется, что вы играли в гостях? Поддержка у Бреста была очень громкой, а ваших болельщиков не было слышно.

— Мы уже привыкли играть дома, как на выезде. Мы уже не знаем, какой стадион домашний. Приехали сегодня, а на поле как будто конница Буденного проскакала.

Я вышел на поле, и не узнал газон. Мы тут ни при чем, это же не наш стадион. Мы его только арендуем. Неудобно даже перед соперником. К сожалению, мы никак не можем повлиять на то, что происходит на стадионе «Динамо».

Я благодарен ребятам за самоотдачу, несмотря на решения Крука. Когда игроку разбивают нос, и резервный арбитр подсказывает Круку, что было нарушение, но он не реагирует. Не показывает желтую карточку. Как так можно? Удар кулаком в лицо. Думаю, Крук не играл в футбол. Иначе бы он знал, что такое получить удар в лицо.

— Специалисты отводили роль фаворита брестчанам. Для вас это было дополнительной мотивацией?

— Тот, кто так считал, для меня не специалист. Он не тренировал, он подтренировывал.

— Что вам говорил Фамейе во время матча?

— Понимаете в чем дело. Фамейе говорил на своем родном языке, но я почему-то его понимал.

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук также был неприятно удивлен полем стадиона.

— Оно реально тяжелое, неукатанное. Я выходил на него перед игрой… Не знаю, как его готовили… Ребята реально мучились на нем. Созидать на таком поле очень сложно.