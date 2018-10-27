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"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в чемпионате Испании

28.10.2018 20:20 — Разное | Tut.by  
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В матче десятого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счетом 5:1.


Reuters

Счет в матче на 11-й минуте открыл Филиппе Коутинью, а вскоре Луис Суарес удвоил преимущество каталонцев, реализовав большинство — 2:0.

В начале второго тайме Марсело сократил отставание, но это лишь раззадорило хозяев, которые в концовке игры трижды поразили ворота Тибо Куртуа. Луис Суарес оформил хет-трик, а еще один гол забил Артуро Видаль.

«Барселона»: Тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 84), Бускетс, Рафинья (Нелсон Семеду, 69), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.

«Реал»: Куртуа, Варан (Васкес, 46), Марсело (Диас, 82), Начо, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.

«Барселона» поднялась на первое место, а «Реал» уже находится вне зоны еврокубков — на девятой строчке.

 
 
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В матче десятого тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" разгромила мадридский "Реал" со счетом 5:1.
 
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