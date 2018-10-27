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«Виват, профиль!». Особенный день для десятиклассников СШ №18

28.10.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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27 октября 2018 года стал особенным днем для десятиклассников СШ №18 г. «Виват, профиль!» - так назвали торжественное посвящение в профильные классы, которое уже стало традиционным. В этом году в школе впервые организован мультипрофильный класс: половина класса будет углубленно изучать химию и математику, другая – историю и обществоведение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60118.php

«Виват, профиль!». Особенный день для десятиклассников СШ №18

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале БрГУ им. А. С. Пушкина. Здесь собрались школьники, родители, педагоги. Фотографии на экране рассказали об истории класса – учебе в начальной школе, разнообразных увлечениях и спортивных достижениях, дипломах и грамотах за победы на городских, областных и республиканских олимпиадах и конкурсах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60118.php

«Виват, профиль!». Особенный день для десятиклассников СШ №18

Директор школы Оксана Голубева напомнила, что «знание истории позволяет использовать опыт прошлых поколений для построения будущего», «математика тренирует мозг, приводит в порядок ум», «знания в области химии можно и нужно применять для улучшения мира вокруг». Она пожелала ученикам настойчивости, уверенности, трудолюбия и терпения, которые помогут в получении новых полезных знаний.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60118.php

«Виват, профиль!». Особенный день для десятиклассников СШ №18

Зав. кафедрой психологии Наталья Былинская, зам. декана юридического факультета по воспитательной работе Светлана Цюга, директор школы Оксана Голубева и классный руководитель Наталья Михальчук вручили поднявшимся н сцену ученикам символы профиля – синие и красные галстуки. Особым подарком от Светланы Цюга стал сборник с текстами Конституций Республики Беларусь.

Представители биологического, физико-математического, психологического и юридического факультетов рассказали школьникам об учебе в БрГУ и получении востребованных в современном мире профессий – программистов, бизнес аналитиков, логистов, психологов, педагогов и экологов.

 
 
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27 октября 2018 года стал особенным днем для десятиклассников СШ №18 г. «Виват, профиль!» - так назвали торжественное посвящение в профильные классы, которое уже стало...
 
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