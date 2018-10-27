Дождь, ветер, мокрый снег. Синоптики предупреждают о плохой погоде в понедельник

Во многих районах Беларуси 29 октября ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, по северной половине с мокрым снегом), сообщает Белгидромет. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.



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Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В Минске утром и днем 29 октября ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, мокрый снег), утром и днем осадки сильные. Температура воздуха +4...6°C. Ветер южный, 8−13 м/с.

В Бресте завтра продолжительные дожди, ночью и утром — сильные. Температура воздуха +13…15°C. Ветер южный, 8−13 м/с.

В Витебске в понедельник пройдет дождь с мокрым снегом, утром и днем осадки сильные. Температура воздуха +2…4°C. Ветер восточный, порывы до 20 м/с.

В Гомеле 29 октября дожди, температура воздуха +11…13°C. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с.

Гродно в понедельник накроют продолжительные сильные дожди. Температура воздуха +3…5°C. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с.



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В Могилеве завтра дождь с мокрым снегом, утром и днем осадки сильные. Температура воздуха +3…5°C. Ветер юго-восточный, порывами до 20 м/с.

Ух, какая волна горячего воздуха с юга поднимается.

Если бы в конце октября было солнце как в мае, мы бы получили жару +25°. Но солнце низкое, световой день короткий, поэтому будет +7..+12°, по Гродно и Бресту до +16°.

Это все начнётся после интенсивных дождей со вторника. pic.twitter.com/tohyFXxv57 — Блізкі космас. (@nadvorie) 28 октября 2018 г.