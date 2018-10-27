«Мне не надо, чтобы милиция сюда ездила». Сюжеты из жизни участкового инспектора

В ноябре исполняется 95 лет со дня образования службы участковых инспекторов. Чтобы взглянуть на непростую работу одного из важнейших подразделений милиции общественной безопасности изнутри, корреспонденты Zarya.by провели рабочий день со старшим участковым майором милиции Сергем Щеперко.



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Участок обслуживания общественного пункта охраны правопорядка №6 Ленинского РОВД Бреста – микрорайон Дубровка . Особенность его в том, что здесь старая частная застройка соседствует с элитным коттеджным городком, рядом многоэтажки, построенные для своих работников заводом бытовой химии.

Солидная промышленная зона СЭЗ «Брест» в районе улицы Катин Бор с крупными производствами, улица Рябцева, которую облюбовали малые и средние, преимущественно транспортные предприятия. Большая миграция населения. И поле деятельности для участковых инспекторов весьма разнообразно: от поломки частного забора и заражения венерическими заболеваниями до разбирательства в ситуации, когда кто-то кому-то что-то обещал построить, да не построил, а деньги взял.

Словом, не заскучаешь. В порядке вещей – решать даже те вопросы, которые находятся за рамками служебных обязанностей. Чтобы поддержать обратившегося за помощью человека.

На четверых участковых приходится примерно 15 тысяч жителей. Правда, сейчас их трое – одно место вакантно. Круг деятельности – просто безразмерный: кроме рассмотрения обращений, это работа с судимыми (есть среди контингента и отсидевшие за убийство), злоупотребляющими алкоголем, семейными скандалистами, выезд на места преступлений. Участковый ответственен за всё. Поэтому и уложиться в восьмичасовой рабочий день получается редко.

Рабочий день майора Щеперко начинается в РОВД: в кобуре занимает свое место пистолет Макарова, дежурный доводит информацию о происшествиях, ставятся задачи. За прошедшую ночь на вверенном участке преступлений не случилось – значит, можно работать по плану.

Вчера в опорный пункт позвонила пенсионерка Алла Степановна*: муж беспробудно пьет, спускает всю пенсию, ни сил больше нет, ни жизни. Ситуация старшему участковому известна хорошо: лет восемь назад мужчину уже ограничивали в дееспособности, но потом он вроде бы исправился. Когда не пьет – человек просто идеальный. И теперь – новая волна, еще пуще прежней. Из запоя он практически не выходит.

Когда-то Валерий Петрович был примерным не только семьянином, но и офицером вооруженных сил, в которых прослужил больше 30 лет. Всё началось лет 20 назад, после гибели в автокатастрофе младшей дочери. Однажды по пьяной лавочке он упал на улице и получил серьезную черепно-мозговую травму, несколько дней пролежал в коме. Повезло – выжил.

На служебной «Ладе», ключи от которой, к слову, Сергею, как лучшему участковому Ленинского РОВД, вручил председатель облисполкома, едем на улицу Дубровскую.



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Поднимаемся на второй этаж. В уютной ухоженной квартире нас встречает хозяйка, приглашает на кухню. Супруг, поясняет, только встал. На часах – почти полдень.

– Каждый день, месяц в месяц пьет, ни секунды просвета – пенсия-то хорошая. Я сама гипертоник, а вчера давление так подскочило… Дочь похоронили в 23 года, сами внучку растили, а тут еще и это. Я уже сама не могу с собой справиться. Не успеет протрезветь – и снова идет за спиртным. Приезжаю с дачи – дома никого, дверь открыта. А сколько кастрюль сжег, – едва сдерживая слезы, рассказывает Алла Степановна. И уже в адрес наконец удостоившего нас вниманием мужа: – Ты и себе беду сделаешь, и людям. Когда не пускаю в магазин, ты же меня хватаешь и пинаешь.

Вместе с Валерием Петровичем в кухне появляется стойкий аромат свежепринятого алкоголя.

– Петрович, ты осознаешь противоправность своих действий или на тебя наговаривают? – уточняет участковый.

– Да никто ее не трогает, – хмуро ухмыляется хозяин квартиры.

– Себя губишь – ладно, а окружающие за что страдают?..

- Проблема есть, но он не осознает ее и ничего с этим делать не хочет, – позднее комментирует ситуацию Сергей. – В очередной раз мы будем пытаться с помощью прокуратуры ходатайствовать об ограничении его дееспособности через суд, то есть чтобы его пенсию получала либо жена, либо дочка, которая живет с родителями.



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Следующий адрес – в частном секторе. В хитросплетениях улочек бывшей деревни Лысая Гора разобраться совсем не просто, но Сергей здесь ориентируется, как рыба в воде.

Тормозим у довольно добротного дома по улице Проходной. Во дворе – деревянная времянка, у которой просто-таки склад всякого хлама. Живет здесь 68-летний Василий Константинович. Проблемы со здоровьем у него давно. Оттого, что выпить каждый день – это правило.

В убогой комнатенке (она же спальня, гостиная, кухня и прихожая) – жуткий беспорядок, в затхлом пространстве трудно дышать. Мужчину своим вторжением мы разбудили.

– Константинович, ну как сегодня дела? – интересуется участковый.

– Какие дела – здоровья нет, совсем слепой стал, ноги больные, – сетует пожилой человек, которому на вид можно дать все 80.

– Ты, главное, со спиртным не перебарщивай, – в очередной раз напоминает Сергей и уже для нас уточняет: – Сейчас он проживает один, сын давно отбывает наказание за наркотики. Здесь же, на Дубровке, его квартира, в которой осталась невестка. Но невестке свекор никогда не был нужен – давно кочует по съемным углам. Мы планируем направить информацию в территориальный центр обслуживания населения, чтобы ему предоставили соцработника – в магазин сходить, за лекарствами, помочь еду приготовить…



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Светлана Алексеевна по улице 2-й Проходной с сожителем поселилась совсем недавно. Сама – местная, дубровская. Жила когда-то в малосемейке, где, к слову, находится и опорный пункт милиции, теперь это жилплощадь сводного брата. Все семейство – судимое-пересудимое, начиная от матери-покойницы, включая обоих братьев, сама отбывала наказание и за кражи, и за наркотики, за сбыт этой дури в местах не столь отдаленных сегодня находится дочь, двое ее детей-школьников живут с отцом, тоже достаточно проблемной личностью.

Сын хозяйки дома, тихий пьяница Иван, провожает нас к жилищу квартирантов, по пути отмечая: «Нормальные люди». Во дворе деловито гребутся откормленные несушки. Останавливаемся у запертой двери сколоченной из досок хибары, высказывая предположения – видимо, ради квартирантов отсюда пришлось выселить кур. Через некоторое время, накинув легкий халатик, на продуваемый холодным ветром порог выходит Светлана, еще не проспавшаяся после вчерашнего.

– Мне не надо, чтобы милиция сюда ездила, – агрессивно встречает хозяйка «курятника» неожиданных визитеров.

– Хочешь не хочешь, а ездить будем.

Былая наркозависимость 45-летней женщины вылилась в целый букет болезней, среди которых и гепатит, и цирроз печени.

- Ее уже вряд ли исправишь, вряд ли можно ей чем-либо помочь, – констатирует горькую правду Сергей. – Но наведываться надо – может, не так сильно злоупотреблять будет, более-менее в рамках держаться.



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Пятачок между двумя продовольственными магазинами и остановками общественного транспорта, обрамленный разношерстными ларечками, Сергей называет «Дубровской площадью». Сюда время от времени подтягивается проблемный контингент. Так что если надо кого найти – это от опорного пункта недалеко.

Не сказать, что пьянство на вверенной майору милиции Щеперко территории – проблема из ряда вон выходящая. Этот бич общества присутствует, как и всюду. Но каждого первого злоупотребляющего отправлять в ЛТП старший участковый не стремится: если это тихий пьяница, изолировать его от общества не стоит – пока человек сам не захочет лечиться, результата не будет.

Профилакторий – это скорее возможность на некоторое время дать передышку родным, соседям от семейного скандалиста, агрессора и дебошира. Наилучшее это место и для бомжей – есть еда, крыша над головой, какая-никакая работа. Уезжают в ЛТП с Дубровки по путевкам наркологической комиссии и суда примерно по человеку в квартал.

Старшего участкового Щеперко здесь знают хорошо. По пути от адреса к адресу то и дело слышим: «Здравствуйте, Сергей Александрович». Чаще всего приветствуют с улыбкой. С проблемами обращаются, советуются, просят проконсультировать. Звонят даже на мобильник – ведь многие вопросы можно решить просто по телефону.

Глава большого семейства Андрей, время от времени впадающий в запой, с беспокойством поинтересовался, могут ли забрать у него водительские права, если несколько дней он был в плену у зеленого змия. А детей много, их надо развозить по школам и секциям. «Если в пьяном виде за руль не садился, прав не лишат, – успокаивает участковый. – Только впредь голову не теряй, уважаемый многодетный папаша».

Отбывший срок за совершенное еще в 90-е годы прошлого века убийство Максим находится под превентивным надзором. Создал семью, в которой подрастают двое ребят, устроился на работу. Все как бы и на лад пошло. Но мужчина страдает клептоманией – нет-нет да и стащит в магазине какую-нибудь мелочь в дополнение к покупкам. Вот и опять получил двое суток ареста. Позвонил посоветоваться – как бы отбыть эти сутки в выходные, чтобы на работе проблем не возникло.

Позвонила женщина преклонных лет: «Загудел электросчетчик, подозреваю, что ко мне кто-то подключился». Сергей выезжает по адресу, успокаивает старушку: все у вас нормально – всего лишь перепад напряжения. Даже просто поговорить – для человека и это очень важно. Так что участковый должен быть еще и тонким психологом.



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Приходилось наведываться и на шумные торжества, которые заканчивались отнюдь не празднично.

– Это случилось в мое дежурство по РОВД. После полуночи звонок из кафе «Ташкент»: разбуянившихся свадебных гостей не может утихомирить патрульно-постовая служба, которая прибыла по сигналу администрации о том, что заказ не хотят оплачивать. Агрессивно повел себя отец жениха – ударил командира подразделения ППС головой в лицо, вместе с ним друзья стали кидаться на патрульных, подключилась практически вся свадьба, в том числе женщины. Понятно – все были в изрядном подпитии. Несколько человек тогда задержали за сопротивление милиции. Разбирательства продолжались до утра, – рассказывает старший участковый об одной из множества экстремальных ситуаций. – Самые неприятные прецеденты – это массовые драки.

Еще одна грань службы – выезд на место преступления. Чаще всего это кражи, угоны, еще – угрозы убийством.

Сергей вспоминает давнюю историю, как ему пришлось задерживать 40-летнего Вадима, который прочно сидел на игле, имел не одну судимость. В пьяном угаре он ударил ножом в горло бывшую жену, также неоднократно судимую – она в свое время отсидела за убийство собственной свекрови, и скрылся с места преступления. Приехали по его адресу, он оказался дома, но дверь отпирать отказался. Тогда оперативно нашли телефон квартирантов, те тихонько открыли форточку, Сергею удалось пролезть через нее в квартиру и скрутить агрессивного преступника, который грозился всех взорвать.



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Имея почти 12-летний опыт за плечами и навидавшись всякого, майор Щеперко не перестает поражаться тому, до какой степени способен деградировать человек, даже молодой. Лет 10 уже на участке бомжует 30-летняя женщина из Каменца, пьет беспробудно. Родители давно умерли. Здесь ее приютил пожилой, тоже пьющий мужчина. Уже который раз оформляются документы об отправке ее в ЛТП. А в школе, говорят, училась на «отлично»…

К счастью, есть и обратные примеры – поистине чудесного преображения. Примерно такого же возраста женщина, тоже опустившаяся практически на самое дно (алкоголь, угроза убийством собственной матери, тюрьма), нашла в себе силы выбраться из засасывавшего ее болота, стать нормальным человеком, вернуть из детдома ребенка и создать новую семью. Зацепиться за жизнь помогла малышка-дочь и чувства к мужчине, который в какой-то момент оказался рядом.

Вот и в сознании вышеупомянутого Вадима в один прекрасный миг что-то включилось: он ударился в религию, напрочь забыв про алкоголь и наркотики. Вернул в дом дочку, еще двое ребятишек родились в его новой семье…

– Я знал, что работа эта непростая и в участковые идти особо не стремятся (за мою бытность сменилось много напарников). Но скоро понял, что это – моё, – признается Сергей Щеперко. – Разнообразие деятельности, общение с людьми, разруливание различных житейских ситуаций. Хоть ты книжку пиши.