ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помощника машиниста поезда Минск-Барановичи в пути убило током

28.10.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования помощника машиниста пассажирского поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60112.php

Помощника машиниста поезда Минск-Барановичи в пути убило током

Несчастный случай произошел 27 октября примерно в 19.50 на участке между остановочными пунктами Липа и Хвоево. Помощник машиниста поезда региональных линий экономкласса следованием Минск-Барановичи проводил плановый осмотр электрощитовой вагона и получил удар током. Травма для 21-летнего молодого человека оказалась смертельной.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования помощника машиниста пассажирского поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика