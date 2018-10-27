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Помощника машиниста поезда Минск-Барановичи в пути убило током
28.10.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования помощника машиниста пассажирского поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 27 октября примерно в 19.50 на участке между остановочными пунктами Липа и Хвоево. Помощник машиниста поезда региональных линий экономкласса следованием Минск-Барановичи проводил плановый осмотр электрощитовой вагона и получил удар током. Травма для 21-летнего молодого человека оказалась смертельной.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.
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Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования помощника машиниста пассажирского поезда, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по...
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