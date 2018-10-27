Украинка Свитолина впервые выиграла итоговый чемпионат WTA и повторила достижение Серены Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые выиграла итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.



Элина Свитолина. Фото: twitter.com/WTA

В финальном поединке 7-я ракетка мира Элина Свитолина в трех сетах взяла верх над американкой Слоан Стивенс (№ 6 WTA) — 3:6, 6:2, 6:2. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Свитолина исполнила 2 эйса и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Стивенс допустила 2 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

Элина Свитолина повторила достижение легендарной американки Серены Уильямс, которая в 2013 году стала победительницей итогового турнира WTA, не проиграв ни одного матча.

С 2013 года ни одной теннисистке не удавалось пройти итоговый турнир без поражений.

На пути к титулу в Сингапуре Свитолина на групповой стадии победила Каролину Плишкову (Чехия), Каролин Возняцки (Дания) и Петру Квитову (Чехия). В полуфинале была повержена Кики Бертенс из Нидерландов.

Для Элины Свитолиной титул в Сингапуре стал четвертым в нынешнем сезоне и 13-м в карьере.