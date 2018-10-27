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Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

28.10.2018 20:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Динамо-Минск». То, что происходит с командой, ассоциируется с названием известной пьесы Горького. 10 проигрышей подряд – антирекорд в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А проблема, оказывается, в том, что у команды есть пассажиры. Так объяснил ситуацию главный тренер. Но исчерпывающий ли это ответ на извечное «Кто виноват?». И, главное, «Что делать?».

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

И ладно бы вопрос был только в «Динамо-Минск». Прошлый чемпионат мира – и вылет национальной сборной из элитного дивизиона. Такой же результат у молодежки. Масла в огонь подлил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов: «Первый дивизион – не трагедия. Мы за 10 лет ни одного хоккеиста не подготовили – вот трагедия».

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Как же так, если, казалось бы, инфраструктура создана и желающих заниматься хоккеем достаточно? Но, как водится, не всё так просто.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

На часах 7 утра. Под покровом темноты 9-летний Игорь спешит на тренировку, как всегда, с мамой. Юный хоккеист тренируется с ребятами на год старше, подает большие надежды, но самостоятельно облачиться в сложную амуницию пока не может.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Игорь Волынчиков, воспитанник СДЮШОР хоккейного клуба «Могилев»:
В мою амуницию входят краги, клюшка, коньки, шорты, наколенники.

Здесь действительно каждая минута на счету. Льда на всех хватает с трудом. Некоторые группы приходят пораньше, еще до начала школьных уроков.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Алексей Куликов, папа юного хоккеиста:
Желание есть. Встаёт сам, как обычно: вставай – встал. Приехали сюда. Время-то другого нет.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Каждый день работы арены расписан с раннего утра и до позднего вечера. В этой детской спортивной школе занимаются более 300 ребят с 6 до 17 лет. И всем нужно время для тренировок, плюс игры.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Ирина Волынчикова, мама юного хоккеиста:
На девятом году у нас больше 30 человек по списку, и проходят тренировки на половинке льда с другим годом. Вы представляете: на половинке льда больше 30 человек! 

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Вопрос второй ледовой площадки в Могилеве висит уже давно. Еще в середине нулевых был разработан проект, но вопрос строительства решается до сих пор.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Игорь Генисев, генеральный директор хоккейного клуба «Могилев»:
Рассматривается вариант строительства второго катка в виде пристройки к существующему зданию Ледового дворца.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Проблема нехватки льда типична для всех областных центров, но она не единственная. Хоккей – вид спорта популярный. В Беларуси конкурент ему, пожалуй, лишь футбол. Но игра на льду требуют больших затрат. Отдать ребенка в секцию может позволить себе не каждый родитель.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Ольга Визгина, мама юного хоккеиста:
Это накладно, конечно. Клюшка стоит около 100 долларов, каждая часть хоккейной амуниции от 50 до 100 долларов стоит.

Государство старается культивировать хоккей. Большое внимание оказывает лично Президент, который и сам любит встать на коньки и взять в руки клюшку. Страна уже проводила чемпионат мира, а ежегодный Рождественский турнир уже давно называют неофициальным планетарным форумом среди любителей. За последние два десятка лет ледовые арены появились не только во всех областных центрах, но и во многих районных.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Однако отдача пока невелика, хоккей в кризисе. Сборная вылетела из элиты мирового хоккея, столичное «Динамо» – аутсайдер в международной лиге, новых звезд уровня Грабовского и Костицыных в последнее время у нас не появилось. И однозначной тому причины нет.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Юрий Прокопенко, СТВ:
В раннем возрасте задача тренера – научить ребенка правильно кататься. Это основа основ. В первые два года занятий ему даже в руки клюшку не дают.

Скажите, Алексей, у вас много талантливых ребят в группе?

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Алексей Прокопов, тренер СДЮШОР хоккейного клуба «Могилев»:
Есть дети разные. У некоторых еще в голове где-то школа, поиграть в компьютер, в телефон. Но есть ребята, которые приходят сюда целенаправленно. Но таких немного, можно пересчитать по пальцам.

Директор могилевской школы Сергей Маторин рассказывает, что каждый год город поставляет по 5-7 игроков в младшие национальные команды. То есть со своей задачей школа справляется.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

На прошлом юниорском чемпионате мира трое ее воспитанников помогли белорусской сборной занять высокое восьмое место, а Владимир Алистров был признан лучшим нападающим. 

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Сергей Маторин, директор СДЮШОР хоккейного клуба «Могилев»:
Тренеры команд гонятся за результатом, потому что от него зависит их финансовое благополучие. Я считаю, именно это первоочередная причина, почему мы теряем хоккеистов. Но и хотелось бы сказать про пирамиду. К сожалению, у нас ни один из ведущих хоккеистов, которые играют на высоком уровне, никто не работает в детском хоккее.

Основная причина – невысокие заработки тренеров. В детском хоккее преимущественно работают выпускники академии физвоспитания, многие из которых никогда не были игроками-профи.

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Сергей Усанов – редкое исключение из правил. Воспитанник московского «Спартака» всю жизнь в хоккее. Мастер спорта СССР, игрок ведущих российских клубов заканчивал карьеру в Могилеве, где перешел на тренерскую работу и долгое время возглавлял команду элитной лиги страны. Сейчас переключился на детей. Ему интересно наблюдать за их ростом и вкладывать в работу душу. 

Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?

Александр Власов, воспитанник СДЮШОР хоккейного клуба «Могилев»:
Я мечтаю играть в минском «Динамо»стать чемпионом.

Мечтает играть за сборную страны и Игорь Волынчиков. Но это в далеких планах. А впереди –  долгие годы ежедневных тренировок.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. «Динамо-Минск». То, что происходит с командой, ассоциируется с названием известной пьесы Горького. 10 проигрышей подряд – антирекорд в...
 
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