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Кризисный хоккей, или Когда в Беларуси появятся звёзды уровня Грабовского и Костицына?
Новости Беларуси. «Динамо-Минск». То, что происходит с командой, ассоциируется с названием известной пьесы Горького. 10 проигрышей подряд – антирекорд в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А проблема, оказывается, в том, что у команды есть пассажиры. Так объяснил ситуацию главный тренер. Но исчерпывающий ли это ответ на извечное «Кто виноват?». И, главное, «Что делать?».
И ладно бы вопрос был только в «Динамо-Минск». Прошлый чемпионат мира – и вылет национальной сборной из элитного дивизиона. Такой же результат у молодежки. Масла в огонь подлил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов: «Первый дивизион – не трагедия. Мы за 10 лет ни одного хоккеиста не подготовили – вот трагедия».
Как же так, если, казалось бы, инфраструктура создана и желающих заниматься хоккеем достаточно? Но, как водится, не всё так просто.
На часах 7 утра. Под покровом темноты 9-летний Игорь спешит на тренировку, как всегда, с мамой. Юный хоккеист тренируется с ребятами на год старше, подает большие надежды, но самостоятельно облачиться в сложную амуницию пока не может.
Игорь Волынчиков, воспитанник СДЮШОР хоккейного клуба «Могилев»:
Здесь действительно каждая минута на счету. Льда на всех хватает с трудом. Некоторые группы приходят пораньше, еще до начала школьных уроков.
Алексей Куликов, папа юного хоккеиста:
Каждый день работы арены расписан с раннего утра и до позднего вечера. В этой детской спортивной школе занимаются более 300 ребят с 6 до 17 лет. И всем нужно время для тренировок, плюс игры.
Ирина Волынчикова, мама юного хоккеиста:
Вопрос второй ледовой площадки в Могилеве висит уже давно. Еще в середине нулевых был разработан проект, но вопрос строительства решается до сих пор.
Игорь Генисев, генеральный директор хоккейного клуба «Могилев»:
Проблема нехватки льда типична для всех областных центров, но она не единственная. Хоккей – вид спорта популярный. В Беларуси конкурент ему, пожалуй, лишь футбол. Но игра на льду требуют больших затрат. Отдать ребенка в секцию может позволить себе не каждый родитель.
Ольга Визгина, мама юного хоккеиста:
Государство старается культивировать хоккей. Большое внимание оказывает лично Президент, который и сам любит встать на коньки и взять в руки клюшку. Страна уже проводила чемпионат мира, а ежегодный Рождественский турнир уже давно называют неофициальным планетарным форумом среди любителей. За последние два десятка лет ледовые арены появились не только во всех областных центрах, но и во многих районных.
Однако отдача пока невелика, хоккей в кризисе. Сборная вылетела из элиты мирового хоккея, столичное «Динамо» – аутсайдер в международной лиге, новых звезд уровня Грабовского и Костицыных в последнее время у нас не появилось. И однозначной тому причины нет.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Скажите, Алексей, у вас много талантливых ребят в группе?
Алексей Прокопов, тренер СДЮШОР хоккейного клуба «Могилев»:
Директор могилевской школы Сергей Маторин рассказывает, что каждый год город поставляет по 5-7 игроков в младшие национальные команды. То есть со своей задачей школа справляется.
На прошлом юниорском чемпионате мира трое ее воспитанников помогли белорусской сборной занять высокое восьмое место, а Владимир Алистров был признан лучшим нападающим.
Сергей Маторин, директор СДЮШОР хоккейного клуба «Могилев»:
Основная причина – невысокие заработки тренеров. В детском хоккее преимущественно работают выпускники академии физвоспитания, многие из которых никогда не были игроками-профи.
Сергей Усанов – редкое исключение из правил. Воспитанник московского «Спартака» всю жизнь в хоккее. Мастер спорта СССР, игрок ведущих российских клубов заканчивал карьеру в Могилеве, где перешел на тренерскую работу и долгое время возглавлял команду элитной лиги страны. Сейчас переключился на детей. Ему интересно наблюдать за их ростом и вкладывать в работу душу.
Александр Власов, воспитанник СДЮШОР хоккейного клуба «Могилев»:
Мечтает играть за сборную страны и Игорь Волынчиков. Но это в далеких планах. А впереди – долгие годы ежедневных тренировок.
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Новости Беларуси. «Динамо-Минск». То, что происходит с командой, ассоциируется с названием известной пьесы Горького. 10 проигрышей подряд – антирекорд в...
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