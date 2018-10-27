|
Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба
Новости Беларуси. Всего у нас в стране более 2 тысяч наименований хлеба, который экспортируется почти в 20 государств. И останавливаться на этом производители не планируют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Например, сейчас активно обсуждаются возможности производства в Беларуси безглютенового хлеба. Наш корреспондент Ольга Коршун продолжит хлебную тему.
Хлеб в Беларуси – первый и главный продукт на столе. Раньше его выпечка считалась настоящим ритуалом. К деже приближалась только хозяйка. Когда тесто подходило, нельзя было шуметь. Хлеб выпекали только раз в неделю.
Сегодня в нашей стране каждый день производят свыше 300 тысяч тонн этого ароматного продукта. А в магазинах – больше 2 тысяч наименований. С семечками, с ягодами, с сухофруктами и даже салом, на кленовых листах и ручной работы…
Екатерина Савош, маркетолог:
Создание чуть ли не каждой буханки для белорусов – это отдельная история. К примеру, этот хлеб выпекают только на одном предприятии в Могилеве, а рецептуру держат под строжайшим секретом.
Наталья Котова, начальник производственной лаборатории булочно-кондитерской компании:
Изюминку этому хлебу придает и история его создания. Как-то Президент Беларуси поделился с журналистами, что в Китае распробовал хлеб. После этого поручил нашим технологам разработать свой продукт, не хуже. Объявили конкурс. В результате победил могилевский вариант. С тех пор каждый белорус может попробовать разгадать секретный ингредиент этого хлеба.
Мы поставляем хлеб в 15 стран. В Иорданию он летит самолетом. В Панаму или Новую Зеландию следует морем. В пути проводит примерно месяц. А на стол к иностранцам все равно попадет свежим.
Николай Скринник, начальник производства булочно-кондитерской компании:
Хлеб от такой температуры остается, как говорится, в приятном шоке. Замороженным может храниться до 7 месяцев! При этом вкус остается прежним.
Вадим Побединский, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба
Новости Беларуси. Всего у нас в стране более 2 тысяч наименований хлеба, который экспортируется почти в 20 государств. И останавливаться на этом производители не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)