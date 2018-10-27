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Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

28.10.2018 20:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Всего у нас в стране более 2 тысяч наименований хлеба, который экспортируется почти в 20 государств. И останавливаться на этом производители не планируют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Например, сейчас активно обсуждаются возможности производства в Беларуси безглютенового хлеба. Наш корреспондент Ольга Коршун продолжит хлебную тему.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Хлеб в Беларуси – первый и главный продукт на столе. Раньше его выпечка считалась настоящим ритуалом. К деже приближалась только хозяйка. Когда тесто подходило, нельзя было шуметь. Хлеб выпекали только раз в неделю.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Сегодня в нашей стране каждый день производят свыше 300 тысяч тонн этого ароматного продукта. А в магазинах – больше 2 тысяч наименований. С семечками, с ягодами, с сухофруктами и даже салом, на кленовых листах и ручной работы…

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Екатерина Савош, маркетолог:
Из необычного, последнего хотелось бы отметить хлеб, консервированный спиртом. Хлеб пакуют по специальной технологии в спиртовой среде. Это увеличивает сроки хранения до 14 суток. Водителям этот хлеб можно.

Создание чуть ли не каждой буханки для белорусов – это отдельная история. К примеру, этот хлеб выпекают только на одном предприятии в Могилеве, а рецептуру держат под строжайшим секретом.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Наталья Котова, начальник производственной лаборатории булочно-кондитерской компании:
У него уникальная рецептура. В состав входит два вида муки – ржаная и пшеничная, а также красный солод, который придает ему вкус, тмин, который придает аромат этому хлебушку.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Изюминку этому хлебу придает и история его создания. Как-то Президент Беларуси поделился с журналистами, что в Китае распробовал хлеб. После этого поручил нашим технологам разработать свой продукт, не хуже. Объявили конкурс. В результате победил могилевский вариант. С тех пор каждый белорус может попробовать разгадать секретный ингредиент этого хлеба.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Наталья Котова:
Можем разломать и посмотреть, какой он пушистый, ароматный и вкусный.

Мы поставляем хлеб в 15 стран. В Иорданию он летит самолетом. В Панаму или Новую Зеландию следует морем. В пути проводит примерно месяц. А на стол к иностранцам все равно попадет свежим.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Николай Скринник, начальник производства булочно-кондитерской компании:
Вот это наша камера шоковой заморозки. За этой дверью уже -35 градусов.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Хлеб от такой температуры остается, как говорится, в приятном шоке. Замороженным может храниться до 7 месяцев! При этом вкус остается прежним.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Вадим Побединский, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Прорабатываются вопросы поставки муки, крупяной продукции, хлебобулочных изделий по Китаю. Очень серьезная работа в настоящее время проводится.

Сергей Рутенко о белорусском хлебе: Много друзей просят, чтобы отправил им буханку

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

 
Теги: Могилев
 
 
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