ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

28.10.2018 20:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Хлеб… Как много в этом слове! Для белоруса так уж точно это сакральный продукт. Вообще, если разобраться, в мире достаточно ограниченное количество стран, где черный хлеб получил постоянную прописку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

Ольга Коршун, корреспондент:
Например, в Европе – это Германия, страны Прибалтики и Скандинавии и, конечно же, Россия. А вот у итальянцев или французов ржаной хлеб не жалуют – для них это деликатес. Поэтому вот такой ароматный и для нас знакомый с детства продукт вполне может стать национальным брендом нашей страны.

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

Но тревожные вести поступают с кулинарных полей. В последнее время белорусы отказываются от мучного. Если в 2000 в среднем житель нашей страны съедал 117 килограммов, то в 2016 уже 85 килограммов хлебобулочных изделий.

От него не полнеют, а укрепляют здоровье. Когда в Беларуси появится безглютеновый хлеб?

От хлеба толстеют – звучит, как приговор… Но диетолог уверяет: от полезных углеводов, которые расщепляются без остатка, отказываться нельзя. Хлеб ко всему еще и кладезь витаминов и минералов.

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

Виктория Болбат, диетолог:
Можно взять любую буханку. К примеру, в этом хлебе нет ни одного Е, очень короткий состав, причем вместо сахара – экстракт стевии. В составе есть даже мука ржаная обдирная, которая более полезная, чем сеяная, и содержит больше клетчатки.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Сергей Рутенко о белорусском хлебе: Много друзей просят, чтобы отправил им буханку

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хлеб… Как много в этом слове! Для белоруса так уж точно это сакральный продукт. Вообще, если разобраться, в мире достаточно ограниченное...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика