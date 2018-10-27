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От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки
Новости Беларуси. Хлеб… Как много в этом слове! Для белоруса так уж точно это сакральный продукт. Вообще, если разобраться, в мире достаточно ограниченное количество стран, где черный хлеб получил постоянную прописку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, корреспондент:
Но тревожные вести поступают с кулинарных полей. В последнее время белорусы отказываются от мучного. Если в 2000 в среднем житель нашей страны съедал 117 килограммов, то в 2016 уже 85 килограммов хлебобулочных изделий.
От хлеба толстеют – звучит, как приговор… Но диетолог уверяет: от полезных углеводов, которые расщепляются без остатка, отказываться нельзя. Хлеб ко всему еще и кладезь витаминов и минералов.
Виктория Болбат, диетолог:
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Новости Беларуси. Хлеб… Как много в этом слове! Для белоруса так уж точно это сакральный продукт. Вообще, если разобраться, в мире достаточно ограниченное...
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