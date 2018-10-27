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«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе
Новости Беларуси. Беларусь поставляет хлеб в 15 стран мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Иорданию он летит самолетом. В Панаму или Новую Зеландию следует морем. В пути проводит примерно месяц. А на стол к иностранцам все равно попадет свежим.
Жители многих стран вовсю распробовали белорусский хлеб. А в нашу редакцию слетелись вкусные приветы из разных стран.
Чудесный белорусский хлеб!
Дмитрий Запрудский, житель Бат-Ям (Израиль):
Шамиль, житель Баку (Азербайджан):
В каждой буханке нашего хлеба – большой труд, вековые традиции и наша история. В Беларуси с хлебом идут на «родины», в сваты и на свадьбу. Хлебом-солью встречают дорогих гостей и отправляют в разные концы света как самое лучшее угощение. Одним словом, не хлебом единым, но хлебом едины.
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Новости Беларуси. Беларусь поставляет хлеб в 15 стран мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Иорданию он летит самолетом. В Панаму или Новую Зеландию следует...
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