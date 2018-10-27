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«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

28.10.2018 20:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь поставляет хлеб в 15 стран мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Иорданию он летит самолетом. В Панаму или Новую Зеландию следует морем. В пути проводит примерно месяц. А на стол к иностранцам все равно попадет свежим.

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

Жители многих стран вовсю распробовали белорусский хлеб. А в нашу редакцию слетелись вкусные приветы из разных стран.

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

Чудесный белорусский хлеб!

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

Дмитрий Запрудский, житель Бат-Ям (Израиль):
Вкусный неимоверно белорусский хлеб.

«Вкусный неимоверно белорусский хлеб». Что говорят в разных странах о нашем хлебе

Шамиль, житель Баку (Азербайджан):
Свое утро я всегда начинаю с белорусского хлеба с белорусским маслом и белорусской колбасой с азербайджанским чаем. Утро всегда наполняется позитивом!

В каждой буханке нашего хлеба – большой труд, вековые традиции и наша история. В Беларуси с хлебом идут на «родины», в сваты и на свадьбу. Хлебом-солью встречают дорогих гостей и отправляют в разные концы света как самое лучшее угощение. Одним словом, не хлебом единым, но хлебом едины.

Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба

Сергей Рутенко о белорусском хлебе: Много друзей просят, чтобы отправил им буханку

От хлеба толстеют? Диетолог комментирует состав случайно выбранной в магазине буханки

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь поставляет хлеб в 15 стран мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Иорданию он летит самолетом. В Панаму или Новую Зеландию следует...
 
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