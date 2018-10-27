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Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году
Новости Беларуси. До 7 ноября еще полторы недели, но уже сейчас можно смело утверждать, что подавляющее большинство урожая собрано, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нынешний сезон нельзя назвать оптимальным для сельского хозяйства с точки зрения погоды – дождей было мало, что не могло не сказаться на объемах собранных зерновых и овощей. Зато с яблоками в этом году проблем нет.
И хоть нынешний урожай и не дотягивает до прошлогоднего, определенные аграрные рекорды все-таки состоялись.
Осень пришла в соцсети: вот жительница Верхнедвинска вырастила огромную морковь, в Браславе – огурец в 70 сантиметров, а в Слониме и вовсе выкопали гигантский картофель в форме олимпийского мишки.
Может, это знак? Достижения с грядок, большие и маленькие – в каждом уголке страны.
Вот и у семьи Красовских подвал укомплектован под завязку, а зиму здесь собираются встретить во всеоружии: на полках закатки по фирменным рецептам, отсеки наполнены свежими овощами с горкой.
Галина Красовская с любовью рассказывает о каждом ребёнке: они все родные для мамы и все приёмные. Женщина, как староста деревни Плебановцы, показывает пример: и дети преуспевают в учёбе, и за огородом смотрят всей семьёй, и участок с изюминкой – в этом году на крыльце поселились чудо-птицы – тыквы-гуси.
Необычный урожай – как эксперимент. Галина увидела диковинные тыквы в журнале и решила заказать семена.
Галина Красовская, житель деревни Плебановцы:
А у соседки напротив возле дома свои чудеса – грибные. Опята в огороде неожиданно выросли этой осенью на радость хозяйке – уж очень она любит есть грибы.
Галина Буро, СТВ:
Больше 400 сантиметров в окружности – и впрямь необъятная!
Такой экспонат мечтали заполучить чуть ли не все организации в округе. Но всё же джек-пот у агротуристического комплекса «Коробчицы» – купили у производителя по рублю за каждый килограмм. И даже продемонстрировали Президенту во время его визита в Гродно.
Виктор Прокопчик, директор агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»:
А пока на Западе щеголяют рекордами, на Востоке, причём именно Беларуси, отвечают лекарственной экзотикой.
Хозяйство «Новая Друть» – единственное в стране, где выращивают женьшень.
Женьшень, известный со времён Древнего Китая, как корень жизни – товарищ привередливый. И для него любой каприз – таёжный климат, тень, почва с добавлением речного песка. А вот и благодарность от растения – первый урожай.
Ольга Шапавалова, агроном-плодоовощевод ОАО «Новая Друть»:
Немалая польза и от исконно белорусского витамина. Его урожай в 2018 году настолько удался, что яблоку негде упасть! Чтобы реализовать, приходится включать профессиональную смекалку.
Иван Григорьев уверен: подход к делу с умом – залог успеха даже на так называемом серверном полюсе нашей страны – деревне Березняки.
Иван Григорьев, садовод:
Кстати, о рынке. Всё чаще на нём встречаются арбузы «made in Belarus». Вслед за
А Людмила Самсонова из Щучина научилась создавать из арбузов поистине шедевры.
Людмила Самсонова, житель Щучина:
Карвингом она увлеклась 6 лет назад. Работала фельдшером-лаборантом, а в свободное время училась вырезать цветы и завитушки на самых обычных яблоках, свёкле, кабачках. И да – розу из картошки тоже.
Людмила Самсонова:
По белорусской традиции, гостей встречает пышным столом. Всё своими руками, а центральное место – дары осени с личных грядок.
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Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году
Новости Беларуси. До 7 ноября еще полторы недели, но уже сейчас можно смело утверждать, что подавляющее большинство урожая собрано, сообщили в программе «Неделя»...
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