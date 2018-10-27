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Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

28.10.2018 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. До 7 ноября еще полторы недели, но уже сейчас можно смело утверждать, что подавляющее большинство урожая собрано, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нынешний сезон нельзя назвать оптимальным для сельского хозяйства с точки зрения погоды – дождей было мало, что не могло не сказаться на объемах собранных зерновых и овощей. Зато с яблоками в этом году проблем нет.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

И хоть нынешний урожай и не дотягивает до прошлогоднего, определенные аграрные рекорды все-таки состоялись.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Осень пришла в соцсети: вот жительница Верхнедвинска вырастила огромную морковь, в Браславе – огурец в 70 сантиметров, а в Слониме и вовсе выкопали гигантский картофель в форме олимпийского мишки.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Может, это знак? Достижения с грядок, большие и маленькие – в каждом уголке страны.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Вот и у семьи Красовских подвал укомплектован под завязку, а зиму здесь собираются встретить во всеоружии: на полках закатки по фирменным рецептам, отсеки наполнены свежими овощами с горкой.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Галина Красовская с любовью рассказывает о каждом ребёнке: они все родные для мамы и все приёмные. Женщина, как староста деревни Плебановцы, показывает пример: и дети преуспевают в учёбе, и за огородом смотрят всей семьёй, и участок с изюминкой – в этом году на крыльце поселились чудо-птицы – тыквы-гуси.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Необычный урожай – как эксперимент. Галина увидела диковинные тыквы в журнале и решила заказать семена.

Галина Красовская, житель деревни Плебановцы:
С девчонками придумали: глазки добавили. И получилась красота.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

А у соседки напротив возле дома свои чудеса – грибные. Опята в огороде неожиданно выросли этой осенью на радость хозяйке – уж очень она любит есть грибы.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Галина Буро, СТВ:
А вот такую карету для Золушки вырастил у себя на даче житель Гродно. Это не бутафория. Тыква-гигант настоящая, росла на самом обычном белорусском огороде. Да так выросла, что весит почти 500 килограммов! Кстати, это рекорд для Беларуси.

«Здесь без подъемного крана не обойтись»: тыкву весом 400 кг вырастил на даче житель Гродно

Больше 400 сантиметров в окружности – и впрямь необъятная!

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Такой экспонат мечтали заполучить чуть ли не все организации в округе. Но всё же джек-пот у агротуристического комплекса «Коробчицы» – купили у производителя по рублю за каждый килограмм. И даже продемонстрировали Президенту во время его визита в Гродно.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Виктор Прокопчик, директор агротуристического комплекса «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»:
Будет блюдо из гигантской тыквы.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

А пока на Западе щеголяют рекордами, на Востоке, причём именно Беларуси, отвечают лекарственной экзотикой.

Целебный корень Мао Цзэдуна. В Белыничском районе наладили выращивание уникального растения

Хозяйство «Новая Друть» – единственное в стране, где выращивают женьшень.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Женьшень, известный со времён Древнего Китая, как корень жизни – товарищ привередливый. И для него любой каприз – таёжный климат, тень, почва с добавлением речного песка. А вот и благодарность от растения – первый урожай.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Ольга Шапавалова, агроном-плодоовощевод ОАО «Новая Друть»:
Если семь лет назад мы закупали семена, то сейчас мы имеем свои.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Немалая польза и от исконно белорусского витамина. Его урожай в 2018 году настолько удался, что яблоку негде упасть! Чтобы реализовать, приходится включать профессиональную смекалку.

Иван Григорьев уверен: подход к делу с умом – залог успеха даже на так называемом серверном полюсе нашей страны – деревне Березняки.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Иван Григорьев, садовод:
Этот сад не уступает европейским садам по технологии и ассортименту яблок.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Кстати, о рынке. Всё чаще на нём встречаются арбузы «made in Belarus». Вслед за главой государства полосатую ягоду стали выращивать дачники и огородники.

А Людмила Самсонова из Щучина научилась создавать из арбузов поистине шедевры.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Людмила Самсонова, житель Щучина:
Я очень давно смотрела фильм какой-то. Там парень подарил девушке розу из картошки. И вот как-то мне это в душу запало – роза из картошки!

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Карвингом она увлеклась 6 лет назад. Работала фельдшером-лаборантом, а в свободное время училась вырезать цветы и завитушки на самых обычных яблоках, свёкле, кабачках. И да  розу из картошки тоже.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

Людмила Самсонова:
Любой человек, если он усидчивый, если он захочет, всегда сможет этим заняться.

Картофель-олимпийский мишка, тыквы-гуси и гигантский огурец. Показываем, что вырастили белорусы на грядках в 2018 году

По белорусской традиции, гостей встречает пышным столом. Всё своими руками, а центральное место – дары осени с личных грядок.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. До 7 ноября еще полторы недели, но уже сейчас можно смело утверждать, что подавляющее большинство урожая собрано, сообщили в программе «Неделя»...
 
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