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«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?
Новости Беларуси. Последние несколько лет в стране активно модернизируются зерно- и овощехранилища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Благодаря этому удается сберечь урожай вплоть до получения нового.
Чтобы обеспечить население самым необходимым, закладывают так называемые стабилизационные фонды: картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, яблоки, свинину, говядину, животное масло. Стабфонд Минска уже наполовину заложен, основные запасы будут храниться на площадках УП «Партизанское».
5 тысяч тонн – столько яблок запасли на зиму в агрокомбинате «Ждановичи». Плюс – картофель, капуста, свекла, груша и лук. Этим в межсезонье будут снабжать бюджетные организации Минского района.
Виктор Делец, начальник цеха хранения УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
А это уже закрома столичные. 97% от их объема хранится в УП «Партизанское». Емкость хранилищ здесь – 67 тысяч тонн. Пока они заполнены наполовину. 100%-ного показателя достигнут в течение нескольких недель.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Заготовили здесь соленья и даже квашеную капусту. За состоянием продуктов строго следят.
Плюс – нужные условия хранения обеспечивают специальные камеры. В них регулируются температура и газовый режим.
Наталья Булыга, заведующий центральной товароведческой лабораторией УП Партизанское»:
Перед закладкой овощи перебирают: поврежденные или гнилые плоды выбрасывают, очищают и от грязи. Над этим работает с десяток человек.
Ирина Тимахович, кладовщик УП «Партизанское»:
Ежегодно в стабфонд закладывают и мясо. Его у себя в цехах хранит Минский хладокомбинат. Здесь планируют заготовить 600 тонн свинины, 150 тонн говядины и 370 тонн сливочного масла.
Александр Рубинов, директор УП «Минский хладокомбинат № 2»:
Стабфонды в Беларуси закладывает каждый регион. Это определено соответствующим указом Президента. Всего страна оставит про запас 100 тысяч тонн плодоовощной продукции. Ее примут у себя 350 организаций. Объем фонда определяют местные органы власти, исходя из планируемой конъюнктуры рынка.
Алла Сергеева, начальник отдела ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Качество продукции стабфондов строго контролируется, в том числе и сотрудниками НПЦ по продовольствию. Продукты проверяют на содержание кадмия, цезия, пестицидов, а также нитритов и нитратов.
Зенон Ловкис, генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию»:
Практике закладывать овощи и мясо на зиму много лет. Стабилизационные фонды формировали еще в СССР. Их цель сегодня – обезопасить общепит от перебоев в поставках продуктов в случае чрезвычайных ситуаций. Будь то неблагоприятные рыночные условия или погода.
Виолетта Брезовская, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Стабилизационный фонд продуктов в Беларуси сформирован на 50%. Некоторые культуры еще убирают с полей. Полностью же заполнят национальные закрома к 15 ноября.
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Новости Беларуси. Последние несколько лет в стране активно модернизируются зерно- и овощехранилища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Благодаря этому...
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