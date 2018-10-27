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«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

28.10.2018 20:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Последние несколько лет в стране активно модернизируются зерно- и овощехранилища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Благодаря этому удается сберечь урожай вплоть до получения нового.

Чтобы обеспечить население самым необходимым, закладывают так называемые стабилизационные фонды: картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, яблоки, свинину, говядину, животное масло. Стабфонд Минска уже наполовину заложен, основные запасы будут храниться на площадках УП «Партизанское».

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

5 тысяч тонн – столько яблок запасли на зиму в агрокомбинате «Ждановичи». Плюс – картофель, капуста, свекла, груша и лук. Этим в межсезонье будут снабжать бюджетные организации Минского района.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Виктор Делец, начальник цеха хранения УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
С нами заключено более 100 договоров. Мы обслуживаем больницы, детские сады. Стараемся всех обеспечить нашей качественной продукцией.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

А это уже закрома столичные. 97% от их объема хранится в УП «Партизанское». Емкость хранилищ здесь – 67 тысяч тонн. Пока они заполнены наполовину. 100%-ного показателя достигнут в течение нескольких недель.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Дмитрий Боярович, СТВ:
В этом цеху находятся уже расфасованные овощи, готовые к реализации. Здесь и яблоки, и морковка, и капуста. К примеру, вот этот лук уже завтра попадет на прилавки магазинов.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Заготовили здесь соленья и даже квашеную капусту. За состоянием продуктов строго следят.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Плюс – нужные условия хранения обеспечивают специальные камеры. В них регулируются температура и газовый режим.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Наталья Булыга, заведующий центральной товароведческой лабораторией УП Партизанское»:
Для каждой культуры свои условия хранения. Если картофель хранится при температуре +4 – +6 градусов, то лук можно хранить от -1 до 0.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Перед закладкой овощи перебирают: поврежденные или гнилые плоды выбрасывают, очищают и от грязи. Над этим работает с десяток человек.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Ирина Тимахович, кладовщик УП «Партизанское»:
Морковки каждый день, может, по 2 тонны, по 3 перерабатываем.
Вообще, хорошая морковка?
Да, неплохая!

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Ежегодно в стабфонд закладывают и мясо. Его у себя в цехах хранит Минский хладокомбинат. Здесь планируют заготовить 600 тонн свинины, 150 тонн говядины и 370 тонн сливочного масла.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Александр Рубинов, директор УП «Минский хладокомбинат № 2»:
Мясо свинины у нас закладывается в замороженном виде. Это полутуши. Оно хранится у нас в камерах при температуре -18 градусов.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Стабфонды в Беларуси закладывает каждый регион. Это определено соответствующим указом Президента. Всего страна оставит про запас 100 тысяч тонн плодоовощной продукции. Ее примут у себя 350 организаций. Объем фонда определяют местные органы власти, исходя из планируемой конъюнктуры рынка.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Алла Сергеева, начальник отдела ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Объемы закладки продукции растениеводства определены на уровне прошлого года. И этих объемов достаточно для реализации в межсезонный период, с ноября по май. Почему мы оставили тот же объем закладки? Потому что кроме продукции стабилизационных фондов поступает продукция напрямую от производителей.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Качество продукции стабфондов строго контролируется, в том числе и сотрудниками НПЦ по продовольствию. Продукты проверяют на содержание кадмия, цезия, пестицидов, а также нитритов и нитратов.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Зенон Ловкис, генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию»:
С этого запаса питаются дети, питаются взрослые, общепиты по всей республике. И тут важно, чтобы соблюдались все нормы, которые оговорены в технических регламентах. Они давно известны производителю, который занимается выращиванием свеклы, моркови, картофеля. Они понимают, что если будут дозы нормы превышены, не будет сбыта.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Практике закладывать овощи и мясо на зиму много лет. Стабилизационные фонды формировали еще в СССР. Их цель сегодня – обезопасить общепит от перебоев в поставках продуктов в случае чрезвычайных ситуаций. Будь то неблагоприятные рыночные условия или погода.

«С этого запаса питаются дети, взрослые». Как в Беларуси формируют стабилизационный фонд продуктов?

Виолетта Брезовская, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Допустим, если очень сильные морозы, не все фермерские хозяйства открывают овощехранилища. Возможно, более прибыльно продавать овощи в феврале, когда уже немножко изменится конъюнктура рынка. С учетом этих моментов и существуют стабилизационные фонды, чтобы потребность сегодняшняя сразу удовлетворялась в организации торговли либо в учреждении образования.

Стабилизационный фонд продуктов в Беларуси сформирован на 50%. Некоторые культуры еще убирают с полей. Полностью же заполнят национальные закрома к 15 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Последние несколько лет в стране активно модернизируются зерно- и овощехранилища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Благодаря этому...
 
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