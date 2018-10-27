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Когда конфликт в Украине станет страницей в истории. Тезисы большого разговора о мире с президентами Беларуси и Украины
Новости Беларуси. Беларусь и Украина. В плане политических и, скажем так, общечеловеческих отношений вопросов между странами не возникало никогда. Мы всегда были вместе, даже во время самых тяжелых испытаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Взять годы Великой Отечественной или борьбу с последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Да и события, происходящие в братской стране уже в XXI веке, не могут оставить нас, белорусов, равнодушными. Не осуждая и не вмешиваясь, стараемся помочь. Минск – переговорная площадка, минские соглашения – синоним надежды.
Ирина Борисова, житель деревни Комаровка:
Вот так сейчас живет большая семья Борисовых, а это три поколения. Всё как у всех: работа – дом, пусть и служебный, огород в 10 соток – подспорье к зарплатам. А ведь четыре года назад Максим и Ирина с годовалой дочкой вынужденно покидали Красноармейск. Этот город Донбасса стал прифронтовым. Таковым и остается.
До войны они ни разу не бывали в Беларуси. И никак не ожидали, что здесь их так встретят, а они станут родными. В душе и по паспорту – украинцы, но уже называют себя белорусами.
Татьяна Сулимова, житель деревни Комаровка:
Таких историй за четыре года вооруженного конфликта на Донбассе только наш телеканал в своих репортажах показал сотню. А за кадром остались еще тысячи героев, благодарных нам. Белорусам, которые без лишних слов на разных уровнях протянули руку помощи, когда случилась беда в соседней и кровно близкой стране. Наш дом – ваш дом.
Бежавших от войны на юго-востоке Украины обеспечили всем, что есть у самих – работой, бесплатным образованием и медициной.
Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси:
Второе. Это минская площадка, которая организована здесь.
Третье. Это экономические связи, которые мы не порываем, хотя отдельные чудо-эксперты говорят нам об этом, что мы должны с Украиной разорвать экономические связи. А к чему это приведет? Только к дальнейшей эскалации конфликта, дальнейшим проблемам, непониманию между народами. Ничего хорошего в этом нет. Потому нужно укреплять экономические связи между отдельными предприятиями, людьми. Это тоже ведет к миру.
Во многом и поэтому во время прошлогоднего визита в Киев Президент нашей страны инициировал I Форум регионов Беларуси и Украины. Он состоялся и войдет в историю однозначно эффективным не только экономически, но и политически.
Александр Лукашенко затронул болезненную для наших народов тему. По-семейному откровенно обратился к каждому вовлеченному в этот конфликт. Адресовал свой посыл глобально – через президента Украины и впервые настолько локально – в зале присутствовали представители 17 регионов этой страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь с самого начала не была в роли безразличного наблюдателя за кровопролитием в братской для нас стране. В критический момент стороны договорились, чтобы Минск стал нейтральной площадкой для переговоров. Оглядываясь назад, очевидно, что это решение было единственно верным и возможным для достижения конкретных результатов.
В сентябре 2014 года был подписан Минский протокол. А уже в феврале 2015 года, когда ситуация приблизилась к опасному рубежу, лидеры Германии, России, Украины и Франции во Дворце Независимости 17 часов искали компромисс. И нашли.
Алена Сырова, корреспондент:
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:
Без перевода и без посредников белорусы, украинцы, россияне понимают друг друга. Слова «война» и «мир» одинаково звучат на трех языках славянской семьи. Нам просто друг друга понять, но сложно услышать в момент тотального недоверия одной стороны к другой. Александр Лукашенко настаивает – с этим по силам справиться белорусам, россиянам и украинцам. Вместе.
Петр Порошенко не скрывает своей признательности белорусскому народу и лично белорусскому Президенту. С Александром Лукашенко они давно знакомы и знают цену слов друг друга.
Беларусь не напрашивается на роль миротворца или посредника, не спекулирует на интересах той или иной стороны, не ищет никакой выгоды, кроме общей – мира. Слишком близка нам эта беда, слишком долго не угасает конфликт.
И бесполезно тратить время на поиск виновных, выяснять, кто прав, а кто нет. В тот момент, когда гибнут люди – причины второстепенны. Их позже изучат – и не единожды – многочисленные эксперты, как это обычно бывает, вынесут уроки. Главное, чтобы этот конфликт как можно скорее стал страницей в учебнике истории.
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Когда конфликт в Украине станет страницей в истории. Тезисы большого разговора о мире с президентами Беларуси и Украины
Новости Беларуси. Беларусь и Украина. В плане политических и, скажем так, общечеловеческих отношений вопросов между странами не возникало никогда. Мы всегда были...
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