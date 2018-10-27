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Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

28.10.2018 21:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тема мира на украинской земле – лейтмотив каждой встречи Александра Лукашенко и Петра Порошенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, конечно, глав государств волнует весь спектр двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

И немудрено: если в 2012 году товарооборот между странами вплотную приблизился к 8 миллиардам долларов, то в 2015 упал до 3,5 миллиардов. Нужно было искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Кто ищет, тот найдет. Уже в 2017 году страны наторговали более чем на 4,5 миллиарда, по итогам 2018 года рассчитывают существенно добавить, а в 2019 году и вовсе выйти на докризисный уровень.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Понимая амбициозность поставленной задачи, Александр Лукашенко предлагает делать ставку на региональное сотрудничество – и во время официального визита в Киев летом 2017 года стороны, по инициативе белорусского лидера, договариваются провести Форум регионов Беларуси и Украины.

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

Гомель как место проведения I Форума регионов Беларуси и Украины был выбран отнюдь не случайно: до границы рукой подать, да и расстояние от каждой из столиц до города не сильно разнится.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Неизменный атрибут масштабных двусторонних событий – презентация продукции предприятий и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, так называемый город мастеров. Здесь, во Дворце легкой атлетики, свои товары представили более 50 украинских предприятий и около 90 компаний из нашей страны. Сюда приехали с задумками на перспективу, причем не только торговыми, но и кооперационными. Встретились бизнесмены и на В2В переговорах, которые состоялись после официальных мероприятий. 

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Экономика и инвестиции, кооперация и стратегическое партнёрство. На этой неделе в Гомеле начат отсчёт новой эпохе в истории взаимоотношений Беларуси и Украины. Экономики регионов идут на максимальное сближение.

Пётр Порошенко на Форуме регионов в Гомеле: «Рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами»

По оптимистичным прогнозам, экономика взаимоотношений двух стран к концу декабря превысит 5 миллиардов долларов. А следовательно, в 2019 году придётся прибавить сразу 60 % – в 2019 Беларусь и Украина нацелены на 8 миллиардов долларов во взаимном товарообороте. Цифра не такая уж и фантастическая. Исторический максимум был достигнут ещё 6 лет назад.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Александр Добриян, СТВ:
Сегодня граница между Беларусью и Украиной – это не просто граница двух государств. Это разделительная линия двух глобальных торгово-экономических зон: Евросоюза, с которым Украина успела за это время подписать ассоциацию, и ЕАЭС, у истоков создания которого стояла Беларусь.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

В новых условиях наши страны могут стать друг для друга проводниками на глобальные рынки по обе стороны границы. И в таком прочтении Форум – важная площадка для обсуждения общей стратегии в изменившихся условиях.

Александр Лукашенко: без участия регионов наших стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла

Потребность только украинских аграриев в новых зерноуборочных комбайнах составляет порядка 1 тысячи единиц в год, то есть расти есть куда. Ясна и стратегия.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Она, кстати, общая для всего белорусского машиностроения: создать совместные производства в Украине и довести степень локализации до 45 %, требуемых для того, чтобы продукция считалась украинской. Задача непростая. Строить фактически новые заводы дорого и долго. Нужно время. И здесь Форум дал возможность бизнесу напрямую говорить о том, как лучше начинать кооперацию, чтобы не упустить момент.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Дмитрий Крючков, заместитель директора департамента продаж ОАО «Гомсельмаш»:
Мы вышли на наше Министерство, чтобы оно инициировало диалог с украинской стороной о снижении процента. Чтобы «Гомсельмаш» и другие белорусские предприятия начали этот процесс.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

В Украине уже работает семь совместных сборочных производств, но потенциал несравнимо больше. Белорусская дорожная техника, автобусы, троллейбусы, электробусы – сегодня кооперации с белорусами ждут десятки украинских предприятий. Готовые производственные мощности есть практически в каждой области, чьи представители приехали в Гомель. Например, известный далеко за пределами Украины Запорожский автомобильный завод.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Константин Брыль, председатель Запорожской областной государственной администрации (Украина):
В экономической сфере у нас очень тесное сотрудничество с предприятием «Мотор Сич».Это выпуск авиационных двигателей, обслуживание вертолётов. На сегодня очень плодотворно работает данное предприятие с белорусской стороной.

Отдельно у нас есть контакты по металлопродукции и готовым пищевым продуктам. Конечно, хотелось бы сальдо в 50 миллионов долларов увеличить между Запорожьем и Беларусью.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Белорусские сельскохозяйственные машины не зря в эти дни заняли большую часть центральной площади Гомеля. Только место им скорее в украинских полях: сельское хозяйство в Украине сейчас демонстрирует активный рост.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства Беларуси:
Товарооборот сельскохозяйственной продукции между нашими странами растёт. За 8 месяцев 2018 года он составил свыше полумиллиарда долларов.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Александр Романовский, директор Департамента международного сотрудничества Министерства аграрной политики и продовольствия Украины:
Если на украинский рынок заходит продукция российского производства и белорусская, даже российская чуть дешевле будет, предпочтение украинский потребитель отдаёт белорусской продукции.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Белорусские продукты традиционно занимают особое место на украинских столах. Надпись на этикетке «Сделано в Беларуси» отлично работает и в случае с продукцией отечественного легпрома.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Трикотаж, лён, постельное и нижнее бельё, все виды тканей, произведённые в Синеокой, украинцы покупают регулярно и с удовольствием. Белорусские ткачи одели даже таможенников, лётчиков и моряков из соседней страны.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Виктория Синкевич, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Камволь»:
За этот год объёмы продаж у нас выросли в четыре раза. Мы достигаем отметки в 100 тысяч погонных метров в год.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Униформа из белорусских тканей не первый год на парадах по случаю Дня Независимости Украины.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Сергей Зайчук, официальный представитель ООО «Союз-Текстиль» (Украина):
Мы работаем на госпредприятии. В эту цену заложены реальные стоимости сырья и работы. Это справедливая цена.

Ещё одно активно развивающееся направление – рынок строительных материалов.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Александр Добриян, СТВ:
Минеральная плита – тот самый продукт, который наглядно демонстрирует взаимодополняемость экономик Украины и Беларуси. До 80 % сырья – базальта – для её производства приезжает в Гомель из Ровенской области Украины. При этом треть экспорта уже готового утеплителя приходится на строительный рынок Украины.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

В Украину же отправляется белорусское стекло и стеновые материалы. Объёмы растут, и бизнес уже столкнулся с определёнными сложностями. У железнодорожников не хватает подвижного состава. Об инфраструктурных проектах на Форуме не забыли.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Наиболее громкий из них – возрождение судоходного сообщения по Днепру. Для этого на юге Беларуси предлагается построить порт с возможностью перегрузки товаров на железнодорожный транспорт и таким образом удешевить путь из Чёрного в Балтийское море. Правда, сроки реализации пока не озвучиваются.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

А вот для автомобильного транспорта транспортный коридор в том же направлении будет расширен в самые сжатые сроки. Пункт пропуска «Вильча – Александровка» получит статус международного и станет доступен для транзитных перевозчиков.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Андрей Анисимов, первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (Украина):
Этот участок общего транснационального коридора Одесса – Киев – Минск — Клайпеда, который от порта до порта позволяет организовать доставку грузов, людей, техники.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Контракты сразу на 10 миллионов евро с крупнейшим украинским газодобытчиком подписали белорусские нефтяники. Отечественные технологии уже несколько лет помогают нарастить в Украине объёмы добычи природного газа.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Олег Прохоренко, председатель правления АО «Укргаздобыча» (Украина):
Мы в этом процессе явились локомотивом рынка. Мы, как самая большая компания, привлекли компанию «Белоруснефть» на украинский рынок. Но от этого выиграли не только мы, как компания, но и вся отрасль. В том числе частные компании.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Развивать передовые технологии белорусы хотят вместе не только в газо- и нефтедобыче. Белорусско-китайский «Великий камень» – ещё одна точка экономического роста, потенциал которой только предстоит оценить нашим южным соседям.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Есть преференции по «Великому камню». Мы будем рады, если наши украинские партнеры, коллеги зайдут и будут работать. Сегодняшняя площадка – это старт к укреплению наших отношений.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Портфель подписанных за два дня в Гомеле контрактов завесил на 101,5 миллионов долларов. Результат почти на 40 % выше ожидавшегося. Однако куда более значим импульс, который получила деловая среда, благодаря правильно заданному вектору развития взаимоотношений двух стран.

Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы»

Будущее Форума регионов вполне определённое. Уже в 2019 году представители белорусских областей отправятся в Житомир.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

Именно этот город первым из украинских примет деловые круги двух самых близких славянских народов.

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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