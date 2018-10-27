Меткость и выносливость. В Беларуси выбрали лучшего юного спецназовца, передает телеканал «МИР 24».

В соревнованиях приняли участие школьники, суворовцы и кадеты из разных областей страны. Состязания проходили в несколько этапов. Помимо испытаний в стрельбе, ребятам нужно было пройти полосу препятствий и показать, насколько быстро они могут собрать оружие.

«У меня эстафета, бег, разборка-сборка автомата. Собираю примерно за 20 секунд, а разбираю за 13», – поделился кадет Павел Абрамович.

Конкурс прошел на базе одной из воинских частей элитного подразделения. Юные участники соревнований смогли увидеть, как готовят десантников и разведчиков, а также оценить оружие, доступное силам специальных операций. С особым интересом гости познакомились и с бытом солдат.

«Цель данного мероприятия – воспитание наших патриотов. А патриота можно воспитать только с юного возраста. И целенаправленная работа с кадетскими, суворовскими училищами по отбору людей для дальнейшего прохождения службы в силах специальных операций», – сказал командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко.

Конкурс «Юный спецназовец» приурочен ко Дню специальной разведки Вооруженных сил Беларуси. Проходит он уже во второй раз.