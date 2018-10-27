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В Беларуси выбрали лучшего юного спецназовца
28.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Меткость и выносливость. В Беларуси выбрали лучшего юного спецназовца, передает телеканал «МИР 24».
В соревнованиях приняли участие школьники, суворовцы и кадеты из разных областей страны. Состязания проходили в несколько этапов. Помимо испытаний в стрельбе, ребятам нужно было пройти полосу препятствий и показать, насколько быстро они могут собрать оружие.
«У меня эстафета, бег, разборка-сборка автомата. Собираю примерно за 20 секунд, а разбираю за 13», – поделился кадет Павел Абрамович.
Конкурс прошел на базе одной из воинских частей элитного подразделения. Юные участники соревнований смогли увидеть, как готовят десантников и разведчиков, а также оценить оружие, доступное силам специальных операций. С особым интересом гости познакомились и с бытом солдат.
«Цель данного мероприятия – воспитание наших патриотов. А патриота можно воспитать только с юного возраста. И целенаправленная работа с кадетскими, суворовскими училищами по отбору людей для дальнейшего прохождения службы в силах специальных операций», – сказал командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко.
Конкурс «Юный спецназовец» приурочен ко Дню специальной разведки Вооруженных сил Беларуси. Проходит он уже во второй раз.
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В соревнованиях приняли участие школьники, суворовцы и кадеты из разных областей страны.
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