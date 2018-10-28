Дни памяти, посвященные Владимиру Высоцкому и Марлене Зимной прошли в Польше

В минувшие выходные в польском городе Кошалин, что в воеводстве Куявско-Поморском, практически у немецких границ, прошли Дни памяти, посвященные Владимиру Высоцкому и доктору филологических наук Марлене Зимной.



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И если о первом феномене комментарии излишни, то о феномене Марлены стоило бы рассказать подробнее. Из с ее собственных повествований: будучи 15-летней девушкой, я увидела номер журнала «Мировая литература» 1984 года, с заголовком «Высоцкий и другие». Именно эта фраза, словно пророчество, стало дальнейшей путеводной звездой всей жизни».

По окончанию Московского Государственного Университета, возвращаясь на родину в Польшу, девушка уже четко знала, кому и чему посвятит свою жизнь. Походы по следам творческой деятельности, исследования, собирание материалов, касающихся грандиозного поэтического дара личности, о человеке, не вписывающемся ни в какие существующие доселе рамки, имя которому Владимир Высоцкий, заняли время всей жизни Марлены.



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За долгие годы своей работы, Марлена объединила вокруг своей деятельности десятки неординарных талантливых людей, причастных к театрально-поэтической деятельности Владимира Семеновича. Сама, как прекрасный автор, поэт и прозаик написала несколько книг о феномене своего кумира, некоторые из которых переведены на языки народов мира. Это именно ей, пришло в голову, начать собирать артефакты, касающиеся творчества знаменитого барда. И если музей, расположившийся в половине ее небольшой квартирки, начинал свою историю в 90-х со скромных 50-ти экспонатов, в основном открыток и пластинок, то сейчас это одна из самых больших частных коллекций в мире, включающая в себя оригинальные рукописи, кассеты с выступлениями, фотографии, афиши, автографы и личные вещи, насчитывающая около 18 000 экспонатов, связанных с именем и эпохой Высоцкого. Самое почетное место в музее было отведено одной из гитар культового исполнителя. Как не прискорбно, после смерти Марлен гитара таинственным образом исчезла и, наверняка, в скором будущем появится на торгах какого-нибудь международного аукциона.



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Стоит отдать должное, трудясь днем и ночью, не покладая рук, изучая иностранные языки и литературу, Марлена, собрала воедино множество людей, увлеченных фанатов, начинающих и профессиональных артистов, журналистов, литераторов, таких разных по статусу и ментальности: от студента, до советника президента. Выискивая в разных странах тех, кто каким-либо образом был связан с Высоцким, либо публикует, переводит его, она, с присущим только ей талантом, писала этим людям письма, используя более 8 освоенных языков, с многими «высоцковедами» «высоцколюбами», переписывалась на их родном языке. Она, не имеющая своих наследников, создала великое наследие, имя которому Фестиваль Владимира Высоцкого в Кошалине.

В 2015 году ХIII фестиваль «Воспоминание о Владимире» проходил в традиционном формате трех залов и трех дней, с участниками, прибывшими из 24 стран мира. Тяжело больная женщина, еще не знала, что видит всех нас в последний раз. В 2016-м после тяжелой и продолжительной болезни, на 47 году жизни Марлены не стало. Но, как сказал в приветственной речи на открытии фестиваля культовый польский режиссёр Ежи Хоффман: «Человек живет до тех пор, пока живет его дело». И дело Марлены вышло за рамки Кошалина.

По возвращению с 13 –го кошалинского фестиваля в январе 2015-го мы, с главным редактором газеты «Брестский курьер» Николаем Александровым, постановили перенять эстафету и организовать подобное мероприятие у себя в городе. Высоцкий в Бресте бывал частенько, не раз пересекая Варшавку по дороге к любимой женщине. Знакомился здесь с людьми, бывал на наших улочках, обедал в ресторанах, о чем свидетельствуют люди и фотодокументы. Так, например, вдова бывшего сотрудника брестской таможни Владимира Грошева, с которым дружил Высоцкий, принесла нам конверт с надписью: «Володька, возвращаю долг, 3 рубля и вот билет на мое выступление на Таганке» (оригинал хранится ныне в музее В.Высоцкого в Бресте на втором этаже гостиницы «Буг»). Это только один мой эпизод, а сколько их собрали мои коллеги по цеху, например, главный редактор «Брестского курьера» Николай Александров или профессор нашего педогагического университета Багдасаров.

Приступивший к исполнению обязанностей председателя горисполкома Александр Рогачук, не стал препятствовать, а поддержал идею продолжения фестиваля в Бресте, правда в формате разового форума. Тогда же, в феврале 2015 он подхватил нашу мысль об установке памятника недалеко от места, где документально зафиксировано пребывание артиста. Испытывая чувство выполненного перед Марленой долга, в ноябре 2015 нам удалось собрать часть кошалинского фестиваля на площадках областного центра. При поддержке председателя горисполкома Александра Степановича Рогачука, руководства и собственников небезызвестной гостиницы «Буг», нескольких коммерческих организаций, большого числа моих друзей-волонтеров из общества «Инвалид и Среда», Объединения « Белый абажур » нам с редакцией «Брестского курьера» удалось сделать нечто подобное, с меньшей географией исполнителей, но с большим количеством участников и зрителей.

На бард-форум, посвященный деятельности В. Высоцкого «Нейтральная полоса», съехались участники и гости из России, Украины, Польши, Грузии, Израиля. Была дана прекрасная возможность выступить молодому поколению, - проходил конкурс молодых исполнителей. На протяжении двух дней с разных сцен залов ЦМТ, ОКЦ, Областной филармонии и в городском Доме культуры для жителей и гостей города звучало «творческое бардовское». Отдельным этапом фестиваля стала поэзия Высоцкого. В самых разных форматах его стихи читали и пели, в библиотеках собирались «высоцковеды», обмениваясь фильмами, дискографией и литературой.

Я, взвалив на себя ведущую роль по организации такого масштабного предприятия, обивая пороги нужных кабинетов от горисполкома до министерства культуры, волонтерским способом, изготавливая рекламные макеты и сувенирную продукцию, доставляя ее к местам проведения концертов и награждений, распространяя билеты, развешивая с друзьями растяжки и плакаты, транспортируя гостей собственными силами от вокзала до мест проживания, организовывая для приезжей интеллигенции культурную программу, практически не присутствуя на так ожидаемых концертах, поддерживаемая коллегами, что отвечали за режиссуру фестиваля, литературную его часть и организацию питания прибывших, измученная обстоятельствами, многократно хотела опустить руки и никогда больше не возвращаться в теме организации этого проекта. Но, вспоминала о том, что Марлене удавалось практически в одиночку сделать нечто большее, и не поддавалась унынию.

В 2017-м фестиваль, осиротевший без Марлены, не был проведен ни в Кошалине, не в Бресте в силу ряда обстоятельств и экономических причин. Польские коллеги, при поддержке Центра культуры Кошалина и местных бизнесменов, провели мероприятие в сжатом до минимума формате «День памяти Марлены Зимной и Владимира Высоцкого».

В начале 2018-го у всех, сплоченных Марленой высоцколюбов появилась надежда. Кошалинцы, а также бывшие наши соотечественники в Польше , друзья Марлены из разных стран, собирались создать Общество Владимира Высоцкого. Знаменитый на Поморье доктор, бизнесмен депутат местного собрания, доверенное в сейме лицо, Серж Каржановский с уверенностью заявил: «Фестивалю быть!» и не без упорства, начал создавать Общество Высоцкого, целью которого стало продолжение дела Марлены Зимной по единению творческих личностей, историков и высоцковедов, сохранение музейного наследия, с привлечением туристического интереса к городку с 60 тысячным населением, а также популяризации творчества поэта.

В середине лета Сержу и его соратникам, друзьям Марлены, Светлане Биль, Ирине Цыбуле, Анжею Червинскому и другим, удалось зарегистрировать общество-содружество «Наш Высоцкий», которое наполнили мы, бывшие участники фестивалей, представители разных стран. Мы, конечно с гордостью заявляли организаторам, что Высоцкий наш! Дед его - уроженец Бреста. «Нет у него географической привязки», - спорили со мной коллеги. «Любовь и увлечение творчеством Владимира Семеновича не знает границ», - писала в своих дневниках Марлена Зимна, - «Каждый день на почту музея приходят десятки писем от любителей и фанатов разных возрастов. Тель-Авив, Нью-Йорк, Париж, Стокгольм, Амстердам, Брюссель, Дели, Салоники, Нью Мехико, Шри Ланка, Токио, Катманду. Любители Высоцкого встречались мне на каждой географической широте: В Уганде, Люксембурге, Саудовской Аравии, Японии, Шри Ланке, Новой Зеландии и даже в Сьерра Леоне». Зарубежные гости прежних фестивалей, которых собирала Марлена, были всех оттенков кожи, с самых разных уголков планеты, различных взглядов и религиозных конфессий.

Побывав впервые на фестивале 2015 года меня удивила география артистов-исполнителей, историков и искусствоведов. Представители из Иордании (Хуссейн – Доктор наук, заслуженный хирург Иордании и США, один из лучших гитаристов Ближнего Востока), Албании (Агрон Туфа, профессор/ советник президента Албании/ директор Института жертв коммунизма / уроженец албанского селения Брест, поэт- литерат, переводчик), Грузии (Акакий Гачечиладзе, бард, поэт и исполнитель, художник), многие другие представители из Израиля, Японии и Африки, Индии, Армении, Франции, Греции, Македонии, Польши, Украины, Чехии, Беларуси и России, сидели бок о бок на концертах и плечо в плечо на вечерних посиделках, не делимые языковыми барьерами, политическими взглядами, возрастом или статусом, и вместе исполняли Высоцкого, причем каждый на своем языке. Тогда мне впервые удалось услышать, как звучат песни моего любимого автора на грузинском, польском, французском или иврите. На каких только инструментах не аккомпанировали артистам при этом. Это не напоминало подражание нашему барду. Любое сравнение хромало, плюс, каждый считал его, Высоцкого, своим. Это было просто общечеловеческое творческое общение, объединенное одной неповторимой харизматичной личностью, имя которой Высоцкий.

Благодаря старанием инициативной группы и Сержа, в октябре 2018-го вновь со всех сценических площадок Кошалина, на улицах и в Центре Культуры 105 Кошалина, зазвучал, «зарычал» с экранов, сплотил людей из разных стран феномен по имени Высоцкий.

В Кошалин съехались гости из Польши, России, Беларуси, Грузии, Украины, Чехии и Израиля и т.д.

В Центре Культуры 105 проходили дискуссии, выставки, фильмы. Вечером организовывались концерты. Знаменитая «Если друг оказался вдруг» стала девизом форума. Исполнялись куплет за куплетом по-польски, чешски, грузински и по-русски. Музыкант из ирландской группы Станислав Маринченко (Вроцлав) быстро и профессионально сменял аккордеон на гитару, украшая творчество Высоцкого польскими мотивами. Ему помогал вокалом и заводил публику доктор наук русской филологии, Игорь Елинек (Острава, Чехия). Акакий Гачечиладзе из Тбилиси удивлял гостей головокружительными ритмами гитары и исполнением своих авторских песен по-грузински. Михаил Голдовский, звезда Израильской бардовской тусовки, веселил своими историями со знаменитостями, и уже серьезно возвращал нас песнями по-русски и на иврите, то на поле боя, то в спор. Гордостью организаторов, и изюминкой фестиваля, стал показ фильма «Спасибо, что живой», переведенный для польской публики известным польским писателем-переводчиком, Михаилом Ягелло. Идея, раздобыть у Российского Посольства разрешение на публичный показ нашумевшего фильма, пришла мне, когда мы с Сержем перебирали в мыслях, чем еще можно удивить польского зрителя. Инициативная группа эту мысль подхватила, и, пусть с большими препятствиями, но реализовала.

Всех участников и киноведов в маленьком материале не опишешь. Заключительный гала-концерт «Кошалинских встреч с Высоцким» проходил в воскресенье в театре-варьете «Муза», где выступили звезды польской сцены Марьян Опаня и Александр Тробчинский.

Вход на все мероприятия был бесплатный, так как оно, при полных залах проходило под знаком Года Высоцкого во всем мире. Посильную помощь оказали также местные польские бизнесмены.

А что у нас?

В мае 2018-го на кафедре филологии Гродненского Государственного университета проходила международная научная конференция , посвященная поэту, актеру, певцу и композитору, которая по мнению организаторов, ставила своей целью популяризировать многообразие наследия Высоцкого. Около полусотни гостей, прибывшие со всех уголков страны и зарубежья, определяли место поэта в советской культуре конца прошлого столетия и анализировали влияние на современное культурное пространство. Место проведения конференции было выбрано «высоцковедами» со всего мира не случайно: в 1966 в Гродно снимался фильм «Я родом из детства», где Высоцкий сыграл одну из главных ролей.