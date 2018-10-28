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Кто защитит от скандального соседа? Милиция разводит руками - идите в суд

28.10.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Виктор Константинович - мужчина неспокойный, может наброситься с претензиями на любого, но чаще всего выбирает "слабый пол". Поводы самые разные. Так или иначе, поведение довольно несносное, и общественно-опасное. В милицию, говорят жильцы, обращались, но помочь там не смогли (почему-то). Пошли в суд. Может быть там внемлют и примут какие-то меры?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60122.php

Кто защитит от скандального соседа? Милиция разводит руками - идите в суд

Вот как описывает ситуацию одна из женщин:

SOS!!! В нашем доме проживает пенсионер Виктор Константинович, он оскорбляет меня и других людей, провоцирует драки, сплетни. Милиция пишет одни отписки, у них один ответ - не доказано!!!

То им улики "косвенные", то сроки вышли, то свидетели не пришли. Сегодня дошло до "смешного" - стоит милиционер, а Виктор кричит с балкона на меня: "ворюга, ворюга"..... Милиционер улыбался - "не обращайте внимания".

Это нормально? Война у нас с 2014 года, есть вообще хоть кто-нибудь, кто разберется в ситуации и поможет нам?

Особенно боятся женщины, они чувствуют себя беззащитными перед Виктором Константиновичем. Таких видео жильцы сняли на целый фильм, это одно из последних.

Видео завершается плевком в камеру и на этом обрывается... Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией, спрашивают соседи, и подскажет, как правильно и по закону успокоить мужчину?

 
 
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Виктор Константинович - мужчина неспокойный, может наброситься с претензиями на любого, но чаще всего выбирает "слабый пол". Поводы самые разные. Так или иначе,...
 
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