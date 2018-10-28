"Не ставте здесь машину! Будут неприятности с ней"... Такую записку получил брестчанин

Ситуация произошла сегодня, 28 октября 2018 года утром по адресу ул.ГОБК 29/1 в городе Бресте. Подойдя к машине, мужчина увидел под дворником записку.



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Как позже выяснилось в чате товарищества собственников в Viber , такую же записку получал и другой водитель, но в другой день.



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К слову, дом был построен совсем недавно, в эксплуатацию "сдался" летом этого года, до этого момента стоянки для авто в этом дворе не было, и жильцы парковались на тротуаре под подьездом. Так что можно с уверенностью сказать, что парковку жильцы старых домов получили благодаря строительству нового дома.

Сотрудники милиции приезжали и получили заявление. Обещали разобраться в кратчайшие сроки.