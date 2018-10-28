|
"Не ставте здесь машину! Будут неприятности с ней"... Такую записку получил брестчанин
28.10.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Ситуация произошла сегодня, 28 октября 2018 года утром по адресу ул.ГОБК 29/1 в городе Бресте. Подойдя к машине, мужчина увидел под дворником записку.
Как позже выяснилось в чате товарищества собственников в
К слову, дом был построен совсем недавно, в эксплуатацию "сдался" летом этого года, до этого момента стоянки для авто в этом дворе не было, и жильцы парковались на тротуаре под подьездом. Так что можно с уверенностью сказать, что парковку жильцы старых домов получили благодаря строительству нового дома.
Сотрудники милиции приезжали и получили заявление. Обещали разобраться в кратчайшие сроки.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by