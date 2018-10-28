﻿ "Не ставте здесь машину! Будут неприятности с ней"... Такую записку получил брестчанин . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Не ставте здесь машину! Будут неприятности с ней"... Такую записку получил брестчанин

28.10.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ситуация произошла сегодня, 28 октября 2018 года утром по адресу ул.ГОБК 29/1 в городе Бресте. Подойдя к машине, мужчина увидел под дворником записку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60121.php

"Не ставте здесь машину! Будут неприятности с ней"... Такую записку получил брестчанин

Как позже выяснилось в чате товарищества собственников в Viber, такую же записку получал и другой водитель, но в другой день.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60121.php

"Не ставте здесь машину! Будут неприятности с ней"... Такую записку получил брестчанин

К слову, дом был построен совсем недавно, в эксплуатацию "сдался" летом этого года, до этого момента стоянки для авто в этом дворе не было, и жильцы парковались на тротуаре под подьездом. Так что можно с уверенностью сказать, что парковку жильцы старых домов получили благодаря строительству нового дома.

Сотрудники милиции приезжали и получили заявление. Обещали разобраться в кратчайшие сроки.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация произошла сегодня, 28 октября 2018 года утром по адресу ул.ГОБК 29/1 в городе Бресте. Подойдя к машине, мужчина увидел под дворником записку. Как позже...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси выбрали лучшего юного спецназовца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика