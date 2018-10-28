Праздник красоты и грации «Мисс Осень-2018» прошёл в СШ № 28 г. Бреста

Кто сказал, что осень – пора грусти и уныния? Согласиться с этим – значит отказаться от возможности радоваться красоте и праздновать её. А праздники – это как раз то, что нужно в эти дни, когда за окном тучи и ветер. Именно поэтому в СШ № 28 г. Бреста традиция проведения праздников красоты и грации «Мисс Осень» живёт и будет жить.



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В последнюю субботу октября на сцену школьного актового зала поднялись девять красавиц и умниц, представлявших 8-10-ые кадетские и пролицейские классы. Им предстояло в бескомпромиссной борьбе решить, кто же из них наиболее достойна носить звание победителя. А помочь им в этом было призвано неподкупное и строгое жюри, в состав которого вошли прошлогодний победитель «Мисс Осени», учащаяся 11 «А» класса Полина Кармачёва, и номинантка городского конкурса красоты «Мисс Весна», выпускница школы Анастасия Борцевич.



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Участницам нынешнего праздника предстояло показать себя на четырёх этапах: визитка, интеллектуальный конкурс (угадать название цветка по замысловатому описанию), творческий номер и дефиле с зонтиками «Свой стиль». Надо сказать, что девушки и их группы поддержки к состязанию подошли не только активно, но и креативно: в презентации учащейся 8 «А» класса Юлии Сауц была задействована целая группа парней, переодетых в девушек, а десятиклассницу Валерию Ковалевскую сопровождали суровые секьюрити и личный секретарь, а встречала съёмочная группа телеканала «28-ТВ».

По традиции, самым ярким и запоминающимся стал творческий этап. Никого из присутствующих в зале не оставили равнодушными стихи в исполнении девятиклассницы Марии Веремчук, песня на стихи Есенина, исполненная под гитару восьмиклассницей Снежаной Хлебович, зажигательные танцы учащихся 8-ых классов Дарьи Рощенко и Валерии Ериневич, а также десятиклассницы Анастасии Корсаковой. Примечательно и приятно, что танцевать девушкам активно помогали их группы поддержки. Ощущение нежности и трогательности подарило собравшимся исполнение песни «Маленький принц» девятиклассницей Елизаветой Семенюк. А вот учащаяся 8 «Б» класса Дарья Слабодчикова и десятиклассница Валерия Ковалевская предпочли поразить зрителей и жюри современными композициями любовной тематики. Настоящим украшением творческого этапа стал акробатический номер с зонтиком, исполненный младшей сестрой конкурсантки Юлии Сауц.

Все девушки были достойны звания победителя, но он-то должен был быть только один. И члены жюри, учащиеся 11 «А» класса, во главе с выпускницей школы Анастасией Борцевич, приняли единогласное решение: звание «Мисс Осень-2018» вместе с грамотой, лентой и прекрасной розой получила учащаяся 10 «А» класса Валерия Ковалевская. Но ни одна из участниц в этот день просто не могла ощущать себя проигравшей: всем девушкам были вручены грамоты в различных номинациях и розы.