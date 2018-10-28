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ЦСКА впервые проиграл дома "Краснодару", упустив победу в конце матча

28.10.2018 23:11 — Разное | Tut.by  
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Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского тренера Виктора Гончаренко не удержали победу над «Краснодаром» в домашнем матче 12-го тура российской премьер-лиги и потерпели третье поражение в нынешнем чемпионате страны.


Фото: twitter.com/pfc_cska

Оба гола москвичи пропустили незадолго до конца матча, причем с интервалом в 2 минуты (на 79-й и 81-й).

ЦСКА — «Краснодар» — 1:2

28 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19 063 зрителя.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ), Семенов (Гатчина), Данченко (Уфа).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Дзагоев (Хосонов, 56), Ахметов (Нисимура, 87), Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов (Бийол, 63).

«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Вандерсон, 46), Мартынович, Спайич, Петров, Каборе (Игнатьев, 75), Газинский, Перейра (Куэва, 68), Стоцкий, Классон, Ари.

Голы: 1:0 — Влашич (54, пас — Чалов), 1:1 — Ари (79, пас — Игнатьев), 1:2 — Классон (81, пас — Ари).

Предупреждение: Чернов (29).

Удары: 10−10.

Удары в створ ворот: 4−3.

Фолы: 14−11.

Угловые: 4−5.

Владение мячом: 47%-53%.

Капитан «Краснодара» белорус Александр Мартынович отыграл весь матч.

Прервав мини-серию из двух поражений, «Краснодар» с 22 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице. ЦСКА с 19 баллами остался на 5-й строке.

Как отмечает «Чемпионат», «Краснодар» впервые в своей истории обыграл ЦСКА в гостевом матче РПЛ. Прежде ЦСКА одержал победы в четырех домашних встречах с «Краснодаром», а еще три игры команд в Москве завершились ничейными исходами.

В следующем туре ЦСКА 3 ноября встретится в гостях с московским «Динамо».

Виктор Гончаренко: Тускловато смотрелись и мы, и «Краснодар»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после домашней игры с «Краснодаром».


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

— Думаю, до замен мы хорошо смотрелись, контролировали игру и после забитого мяча. Но вышедшие на замену игроки не попали в игру. Не было ни отбора, ни начала атаки, давление усиливается в такой ситуации. Не могу сказать, что это стало причиной поражения, мы и так смотрелись неплохо. Наверное, тускловато смотрелись и мы, и «Краснодар», хотя у нас было на два дня больше на подготовку. Пока ребятам не хватает опыта игры на нескольких фронтах, и плюс сказывается несыгранность. Все это и сказалось.

— ЦСКА не может победить в третьем подряд домашнем матче с прямыми конкурентами, плюс в августе уступили «Ростову». Это можно назвать системной проблемой?

— Конечно, дома проигрывать всегда неприятно. Но каждая отдельная игра — это своя история. О системе говорить можно, но это неправильно. «Ростов» и «Локомотив» играли открыто, а сегодня была атака на атаку. Так что системы здесь нет.

— Если не секрет, что было в записке для Влашича?

— В записках мы показываем, как перестраиваемся. Взаимопонимания не хватает, поэтому приходится писать и показывать.

— Алан Дзагоев не сыграл даже часа. Ранняя замена значит, что вы недовольны?

— Мы все ждем, что он вернется в прежнюю форму и будет приносить большую пользу команде. Был момент, когда он мог решить исход матча. В предыдущие сезоны он это мог, но сейчас он не в такой форме. Он здоров, так что вопрос только в том, как скоро он наберет оптимальные кондиции.

— Еще вопрос по заменам: не самое очевидное решение — снимать нападающего. Не жалеете об этом?

— Можно говорить о заменах, но многие игроки тускло смотрелись. Тот же Федя был на поле, но не выполнял многое из того, что делал раньше. Замена напрашивалась. Вопрос не в замене Чалова как такового, а в том, что игроки, вышедшие на замену, сыграли хуже, — приводит слова Виктора Гончаренко пресс-служба ПФК ЦСКА.

 
 
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Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского тренера Виктора Гончаренко не удержали победу над "Краснодаром" в домашнем матче 12-го тура российской...
 
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