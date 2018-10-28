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В Лунинце убили 8-месячную девочку

28.10.2018 19:11 — Разное | БДГ  
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Труп восьмимесячной дочери обнаружил дома житель Лунинца 27 октября.

Об этом сообщил в телеграм-канале СК Беларуси.

Отмечается, что трагедия произошла в обычной квартире, где проживала семья с тремя детьми. По данным следствия, 28-летний житель Лунинца, придя домой в 19 часов, обнаружил в квартире труп 8-месячной дочери со следами насильственной смерти.

В это время в квартире были его 25-летняя супруга и 47-летний знакомый, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Оба были задержаны. Следственным комитетом по Брестской области возбуждено уголовное дело по статье за убийство малолетней.

Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.

По информации Медиа-Полесья, накануне вечером в гости в семью пришла пара - сожитель с сожительницей. Во время застолья компанию раздражал плач малышки.

Ребенка убили, перерезав ему горло.

Фото sk.gov.by

 
 
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Труп восьмимесячной дочери обнаружил дома житель Лунинца 27 октября. Об этом сообщил в телеграм-канале СК Беларуси.
 
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