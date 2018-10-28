В Лиде мужчина ударил контролера. И заплатил

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Нетрезвый мужчина заснул в автобусе и проснулся только тогда, когда контролер попросила у него талончик. Мужчина протянул те, что были в кармане, но нужного среди них не оказалось.Водитель увидел, что контролер уже некоторое время не отходит от одного из пассажиров, поэтому на остановках открывал лишь те двери, которые были подальше от безбилетника.Вдруг мужчина внезапно ударил контролера ногой чуть выше бедра. Возмущенная контролер направилась к кабине водителя. Безбилетный пассажир, требуя выпустить его из автобуса, шел за ней. По пути он успел еще несколько раз ударить женщину в плечо, а потом схватил ее за одежду и стал толкать в сторону, освобождая себе дорогу к передней двери.В конфликт вмешался водитель. Он потребовал, чтобы мужчина успокоился. Через пару минут приехала милиция и увезла агрессивного пассажира в отдел для разбирательств. Штраф за безбилетный проезд он заплатил.А после суда — еще более 1700 рублей за насилие в отношении должностного лица. Вину мужчина признал.