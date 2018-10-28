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Российская туристка нашла человеческий череп на Браславских озерах
Иллюстративное фото
Череп лежал в воде в метре от берега озера Укля на глубине около 10 см. По информации правоохранителей, череп был без нижней челюсти и волос. На нем не было механических повреждений насильственного характера.
В ближайшее время будет проведена врачебно-криминалистическая экспертиза. Специалисты будут выяснять, когда умер человек, череп которого нашла гражданка России.
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Гражданка России позвонила в милицию и сообщила, что нашла человеческий череп.
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