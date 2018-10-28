Турчин: Сумма дорожного налога останется прежней, но будет понижающий коэффициент



Александр Турчин. Фото: ced.by

«Беларусь 1»

Белорусы вот уже четыре года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр, несмотря на штрафы.В интервью первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что сумма налога останется прежней.заявилНапомним, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин возглавляет межведомственную рабочую группу по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. С порядком уплаты дорожного сбора определятся до 1 февраля.В начале октября Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра.рассказал премьер-министр.По словам Румаса, решить вопрос с неплательщиками пошлины на допуск к дорожному движению поможет сравнение базы ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра.— добавил Румас.Премьер-министр Беларуси сообщил, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года.