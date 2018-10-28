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Удастся ли белорусским компаниям поднять в воздух ВВС натовской Болгарии?

29.10.2018 00:48 — Разное | Ежедневник  
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Удастся ли белорусским компаниям поднять в воздух ВВС натовской Болгарии?

airliners.net

Барановичский «558-й Авиационный ремонтный завод» называется главным претендентом на победу в тендере по ремонту штурмовиков Cу-25, а спецэкспортер “Белспецвнештехника” борется за контракт по ремонту вертолетов ВВС Болгарии.

Напомним, с 2004 года Болгария является полноправным членом НАТО.

О  том, что  «558-й Авиационный ремонтный завод» является главным претендентом на получение контракта на ремонт штурмовиков,  в конце сентября  этого года со ссылкой на  министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова, сообщило профильное болгарское издание BulgarianMilitary.com. Соответствующий тендер был объявлен в августе 2018 года. Болгарские ВВС, как отмечало издание, имеет 14 Су-25, но только четыре из них летают. «Назначенный технический и ремонтный ресурс, предусмотренный для ремонта самолетов Су-25, истек более 10 лет назад», сообщалось в приглашении к торгам.

Тогда же болгарский министр заявил, что у государственной компании по ремонту авиатехники Avionams, которая могла бы взять на себя реализацию контракта,  нет российской лицензии на ремонт самолетов этого типа и на ее получение понадобиться 2-3 года.  «Мы не можем ждать», - подчеркнул Красимир Каракачанов. Как сообщило болгарское издание, запрос на покупку услуг  через тендерные торги отправлялся двум компаниям – белорусскому заводу и российской «Объединенной авиастроительной корпорации». Но россияне, по информации портала, не представили своего предложения.

Тема контракта Минобороны Болгарии с «558-м Авиационным ремонтным заводом» вновь была поднята болгарскими СМИ в конце прошлой недели, когда им стала известна общая стоимость возможного контракта. В документах, опубликованных BulgarianMilitary.com, белорусский производитель готов отремонтировать 14 самолетов Су-25 за 132 485 980 евро (без НДС). Журналисты сопоставили эту сумму с той, которой фигурировала в приглашении Минобороны к торгам, и выявили значительное ее превышение первоначальному «образцу». Однако практически сразу появилось опровержение Минобороны Болгарии, в котором сказано, что  такие цифры не обсуждались, хотя  увеличение цены  не исключено. В сообщении также сказано, что только компании из Беларуси и России могут провести капитальный ремонт техники и поэтому были приглашены принять участие в тендере. «Представленные документы единственного претендента белорусского «558-го Авиационного ремонтного завода» включают в себя полный комплекс услуг по ремонту и модернизации этого типа самолетов, из которых Министерство обороны выберет наиболее необходимые для наших Су-25», - цитируют заявление военного ведомства  СМИ.

В октябре этого года на сайте Минобороны Болгарии появилось сообщение о тендерных торгах по капитальному ремонту 2 вертолетов Ми-17 и 4 Ми-24В. Согласно информации болгарских СМИ, интерес к торгам проявили четыре участника – болгарский госзавод Avionams, местная частная компания TEREM, а также украинский «Мотор Сич» и белорусский спецэкспортер «Белспецвнештехника». Как отмечается, из пяти болгарских М-17 нет ни одного действующего, а из пяти Ми-24 – функционирует только один.

 
 
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Барановичский «558-й Авиационный ремонтный завод» называется главным претендентом на победу в тендере по ремонту штурмовиков Cу-25, а спецэкспортер...
 
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