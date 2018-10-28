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Удастся ли белорусским компаниям поднять в воздух ВВС натовской Болгарии?
29.10.2018 00:48 — Разное | Ежедневник
airliners.net
Барановичский «558-й Авиационный ремонтный завод» называется главным претендентом на победу в тендере по ремонту штурмовиков Cу-25, а спецэкспортер “Белспецвнештехника” борется за контракт по ремонту вертолетов ВВС Болгарии.
Напомним, с 2004 года Болгария является полноправным членом НАТО.
О том, что «558-й Авиационный ремонтный завод» является главным претендентом на получение контракта на ремонт штурмовиков, в конце сентября этого года со ссылкой на министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова, сообщило профильное болгарское издание
Тогда же болгарский министр заявил, что у государственной компании по ремонту авиатехники Avionams, которая могла бы взять на себя реализацию контракта, нет российской лицензии на ремонт самолетов этого типа и на ее получение понадобиться 2-3 года. «Мы не можем ждать», - подчеркнул Красимир Каракачанов. Как сообщило болгарское издание, запрос на покупку услуг через тендерные торги отправлялся двум компаниям – белорусскому заводу и российской «Объединенной авиастроительной корпорации». Но россияне, по информации портала, не представили своего предложения.
Тема контракта Минобороны Болгарии с «558-м Авиационным ремонтным заводом» вновь была поднята
В октябре этого года на сайте Минобороны Болгарии появилось сообщение о тендерных торгах по капитальному ремонту 2 вертолетов Ми-17 и 4 Ми-24В. Согласно информации
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Барановичский «558-й Авиационный ремонтный завод» называется главным претендентом на победу в тендере по ремонту штурмовиков Cу-25, а спецэкспортер...
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