"Лестер" официально подтвердил смерть владельца клуба и его дочери в авиакатастрофе

Футбольный клуб «Лестер» официально подтвердил, что владелец клуба клуба Вишай Шривадданапрабха погиб во время крушения вертолета около стадиона «Кинг Пауэр» после домашнего матча с «Вест Хэмом» (1:1) в субботу, сообщает «Советский спорт» .

Ранее с ообщалось , что на борту находились Шривадданапрабха, его дочь, два пилота и еще один человек, чья личность пока не установлена.

«С глубочайшим сожалением и скорбью мы подтверждаем, что Вишай Шривадданапрабха, президент клуба, был среди тех, кто погиб в субботу вечером, когда вертолет с ним и еще четырьмя людьми разбился около стадиона. Никто из пяти человек, которые были на борту, не выжил.

Все в клубе мыслями сейчас вместе с семьей Шривадданапрабха и семьями тех, кто находился на борту во время этой трагедии, утрату от которой не передать словами. В лице Вишая мир потерял хорошего человека. Добродушный и щедрый, его жизнь была посвящена семье и тем, кого он с успехом вел за собой. „Лестер“ тоже был семьей под его началом. Как семья, мы будем оплакивать его уход из жизни и поддержим развитие клуба так, как видел он. Теперь это его наследие», — говорится на странице «Лестера» в твиттере.

60-летний Шривадданапрабха, купивший «Лестер» в 2010 году, после домашних матчей обычно возвращался на вертолете в Лондон. При его правлении клуб в 2016 году сенсационно стал чемпионом Англии.

В текущем сезоне «Лестер» после 10 туров занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ (13 очков).