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Доверие, оправданное временем

29.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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29 октября 1952 года постановлением Совета министров СССР была образована служба вневедомственной охраны. С того времени наша служба прошла долгий путь становления и совершенствования. Как самостоятельное подразделение в Ивье, "охрана" начала функционировать с августа 1985 года. С ноября 2010 года Ивьевское отделение охраны вошло в состав Лидского отдела и начало называться отделением по охране объектов в г. Ивье Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Доверие, оправданное временем

На сегодняшний день нашим отделением охраняется 216 объектов и помещений с личным имуществом граждан, контролируется с помощью ручных систем тревожной сигнализации 60 объектов и 17 квартир. В круглосуточном режиме работают наряды групп задержания, 7 постов охраняется с помощью физической охраны.

Доверие, оправданное временем

Перечень оказываемых нами услуг разнообразен - это и охрана объектов юридических лиц, и охрана помещений с ЛИГ, экстренное реагирование на вызовы от ручных систем тревожной сигнализации, сопровождение грузов, установка и обслуживание пожарной сигнализации, контроль несения службы ведомственными сторожами и многие другие.

Доверие, оправданное временем

Думаю, наиболее интересной будет информация по охране их жилищ от противоправных посягательств. Хочется отметить, что охрана помещений с ЛИГ может осуществляться как с помощью телефонных линий, так и при их отсутствии (это GSM-связь). Поэтому возможность оборудовать свой дом, квартиру, гараж и т.д. имеют не только жители г. Ивье, но и жители района. На сегодняшний день минимальная стоимость установки охранной сигнализации в отдельном помещении составляет порядка 150 рублей.
За годы своего существования служба охраны прошла непростой путь своего становления. Совершенствовалась материальная база, появлялись новые технические решения, улучшались условия работы. Но неизменно самой большой ценностью все эти годы оставались люди, труд которых укреплял авторитет нашей службы.

Е. Гук, начальник отделения по охране объектов в г. Ивье Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Фото С. Зенкевича.

 
 
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29 октября 1952 года постановлением Совета министров СССР была образована служба вневедомственной охраны. С того времени наша служба прошла долгий путь...
 
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