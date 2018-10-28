Рекордный рост пенсий, обновленный БПМ, подорожание сигарет, лимиты от лоукостеров. Топ изменений ноября

С 1 ноября в Беларуси вырастут трудовые пенсии, а также подорожают некоторые сигареты и появятся в продаже новые марки. Со следующего месяца также пересмотрят бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. FINANCE.TUT.BY составил топ ноябрьских изменений, которые отразятся на наших кошельках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пенсионеры получат рекордную прибавку

В Беларуси с 1 ноября повышают трудовые пенсии — в среднем на 5,3%. В результате перерасчета средний размер трудовых пенсий вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля, прогнозируют в Минтруда.

Ранее трудовые пенсии в Беларуси в этом году повышали дважды — с 1 августа и 1 мая . «В среднем пенсии были повышены на 5,3% и на 10% соответственно, — отмечают в Минтруда. — В результате произведенных в 2018 году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%».

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил , что правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. По его словам, если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным — пенсии в 2018 году вырастут более чем на 20%.

Пересмотрят бюджет прожиточного минимума

В Беларуси с 1 ноября пересмотрят бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. Кроме того, со следующего месяца также пересмотрят размеры минимальных потребительских бюджетов. Однако пока не обнародованы соответствующие постановления Минтруда.

Напомним, бюджет прожиточного минимума в последний раз пересматривали с 1 августа этого года. Тогда он вырос до 213,67 рубля. К примеру, БПМ для трудоспособного населения увеличился до 236,98 рубля. Эти размеры действуют до 31 октября этого года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пропорционально изменению размера БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий, в том числе единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, выплат при рождении второго и последующих детей.

Из-за изменения БПМ для трудоспособного населения с 1 ноября также изменится и сумма удержания с нанимателей для своевременной выплаты зарплаты. Эта сумма равняется 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Подорожают сигареты и появятся новые марки

В Беларуси с 1 ноября подорожают некоторые марки сигарет. Так, с 1 ноября поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, Премьер QS подорожают до 1 рубля, Pall Mall Red, Pall Mall Blue — до 2,2 рубля, Rothmans Demi Click Purple — до 1,95 рубля.

В продаже также появятся MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, Я ПРЕМЬЕР MS

(стоимость по 1 рублю), NZ BLACK POWER, NZ GOLD MS (1,14 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поднимутся также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». Подорожают отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». Поднимет цены компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая стала вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь.

В тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 ноября. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

Власти займутся жилищными стройсбережениями и ипотечным кредитованием

По поручению премьер-министра Сергея Румаса в течение ноября должны быть выработаны предложения по внедрению системы жилищных стройсбережений и развитию ипотечного кредитования. Этим займется специальная межведомственная рабочая группа по выработке предложений, направленных на внедрение системы жилищных строительных сбережений и развитие ипотечного жилищного кредитования.

Дедлайн — 1 декабря.

Водители-международники будут сдавать экзамен на профпригодность

С 1 ноября вводится подтверждение профессиональной ком­петентности водителей, которые выполняют международные автоперевозки грузов. Им нужно будет проходить обязательное обучение по специальной программе, которую будет утверждать Минтранс, а также сдавать экзамен. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 29.06.2018 № 512.

Срок действия свидетельства остался прежний — 5 лет. Это означает, что каждые 5 лет лицо, ответственное за организацию перевозок грузов, обязано проходить дополнительное обучение в учреждениях образования и подтверждать свою профессиональную компетентность.

Свидетельства о профессиональной компетентности водителей в международных автомобильных перевозках грузов, выданные до 1 ноября 2018 года, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2019 года.

Приорбанк откажется от электронных денег belqi

Приорбанк с 1 ноября прекратит эмиссию электронных денег belqi.

— Это связано с тем, что мы стремимся развивать новые удобные платежные инструменты. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо сервиса «Онлайн-касса belqi» мы предлагаем подключить услугу интернет-эквайринга. Требований к минимальному обороту компании в данном случае нет, а сама услуга подключается бесплатно, — отмечают в банке.

Из-за прекращения эмиссии электронных денег belqi белорусской краудфандинговой платформе Talaka пришлось перейти на другую систему оплаты. Из-за этого она временно приостанавливала прием пожертвований.

Из других банковских изменений — в списке партнеров Альфа-Банка с 1 ноября не будет Идея Банка.

Ryanair и Wizz Air меняют правила провоза багажа

Лоукостеры Ryanair и Wizz Air меняют правила провоза багажа. Так, теперь на борт Ryanair можно взять бесплатно только маленькую ручную кладь размером не больше 40×20×25 сантиметров.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

С 1 ноября перевозчик будет считать большую ручную кладь платным багажом. На борт самолета бесплатно пассажир сможет взять только маленькую ручную кладь. Об изменениях сообщает сайт авиакомпании.

При этом размер мелкой ручной клади увеличится: это будет уже не 35×20×20 сантиметров, а 40×20×25. Чтобы взять на борт две единицы ручной клади, пассажиры могут оформить опцию приоритетной посадки. Такая услуга была и раньше, она обойдется в 6 евро. Еще вариант: заплатить за багаж весом до 10 килограммов во время бронирования билета — это будет стоить 8 евро. Чтобы сделать это после бронирования в личном кабинете, нужно доплатить больше — 10 евро.

С 1 ноября 2018 года габариты ручной клади, которую можно бесплатно перевезти самолетами авиакомпании Wizz Air, также станут меньше. Габариты вещей в ручной клади, перевозка которых включена в билет, будет составлять 40×30×20 см. Предметы большего размера необходимо будет сдать в багаж и доплатить. Сейчас пассажир без приоритетной посадки может бесплатно сдать в багаж ручную кладь размерами до 55×40×23 см. В рамках новой политики авиакомпании введена новая норма платного провоза багажа 10 кг, цена перевозки которого будет составлять от 7 евро.

В то же время путешественники, которые купили приоритетную посадку, после вступления в силу новых правил, смогут по-прежнему взять в салон самолета один основной предмет с габаритами до 55×40×23 см и дополнительный с размерами до 40×30×20 см.