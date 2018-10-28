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Рекордный рост пенсий, обновленный БПМ, подорожание сигарет, лимиты от лоукостеров. Топ изменений ноября
С 1 ноября в Беларуси вырастут трудовые пенсии, а также подорожают некоторые сигареты и появятся в продаже новые марки. Со следующего месяца также пересмотрят бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты. FINANCE.TUT.BY составил топ ноябрьских изменений, которые отразятся на наших кошельках.
Пенсионеры получат рекордную прибавку
В Беларуси с 1 ноября
Ранее трудовые пенсии в Беларуси в этом году повышали дважды —
Ранее премьер-министр страны Сергей Румас
Пересмотрят бюджет прожиточного минимума
В Беларуси с 1 ноября пересмотрят бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. Кроме того, со следующего месяца также пересмотрят размеры минимальных потребительских бюджетов. Однако пока не обнародованы соответствующие постановления Минтруда.
Напомним, бюджет прожиточного минимума в последний раз
Пропорционально изменению размера БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий, в том числе единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, выплат при рождении второго и последующих детей.
Из-за изменения БПМ для трудоспособного населения с 1 ноября также изменится и сумма удержания с нанимателей для своевременной выплаты зарплаты. Эта сумма равняется 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Подорожают сигареты и появятся новые марки
В Беларуси с 1 ноября
В продаже также появятся MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, Я ПРЕМЬЕР MS
Поднимутся также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». Подорожают отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». Поднимет цены компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая стала вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь.
В тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 ноября. С полным перечнем можно ознакомиться
Власти займутся жилищными стройсбережениями и ипотечным кредитованием
По поручению премьер-министра Сергея Румаса в течение ноября
Дедлайн — 1 декабря.
Водители-международники будут сдавать экзамен на профпригодность
С 1 ноября
Срок действия свидетельства остался прежний — 5 лет. Это означает, что каждые 5 лет лицо, ответственное за организацию перевозок грузов, обязано проходить дополнительное обучение в учреждениях образования и подтверждать свою профессиональную компетентность.
Свидетельства о профессиональной компетентности водителей в международных автомобильных перевозках грузов, выданные до 1 ноября 2018 года, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2019 года.
Приорбанк откажется от электронных денег belqi
Приорбанк с 1 ноября
— Это связано с тем, что мы стремимся развивать новые удобные платежные инструменты. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо сервиса «Онлайн-касса belqi» мы предлагаем подключить услугу интернет-эквайринга. Требований к минимальному обороту компании в данном случае нет, а сама услуга подключается бесплатно, — отмечают в банке.
Из-за прекращения эмиссии электронных денег belqi белорусской краудфандинговой платформе Talaka пришлось перейти на другую систему оплаты. Из-за этого она временно приостанавливала прием пожертвований.
Из других банковских изменений — в списке партнеров Альфа-Банка с 1 ноября
Ryanair и Wizz Air меняют правила провоза багажа
Лоукостеры Ryanair и Wizz Air меняют правила провоза багажа. Так, теперь на борт Ryanair можно
С 1 ноября перевозчик будет считать большую ручную кладь платным багажом. На борт самолета бесплатно пассажир сможет взять только маленькую ручную кладь. Об изменениях сообщает
При этом размер мелкой ручной клади увеличится: это будет уже не 35×20×20 сантиметров, а 40×20×25. Чтобы взять на борт две единицы ручной клади, пассажиры могут оформить опцию приоритетной посадки. Такая услуга была и раньше, она обойдется в 6 евро. Еще вариант: заплатить за багаж весом до 10 килограммов во время бронирования билета — это будет стоить 8 евро. Чтобы сделать это после бронирования в личном кабинете, нужно доплатить больше — 10 евро.
С 1 ноября 2018 года габариты ручной клади, которую можно бесплатно перевезти самолетами авиакомпании Wizz Air, также
В то же время путешественники, которые купили приоритетную посадку, после вступления в силу новых правил, смогут по-прежнему взять в салон самолета один основной предмет с габаритами до 55×40×23 см и дополнительный с размерами до 40×30×20 см.
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Рекордный рост пенсий, обновленный БПМ, подорожание сигарет, лимиты от лоукостеров. Топ изменений ноября
FINANCE.TUT.BY составил топ ноябрьских изменений, которые отразятся на наших кошельках.
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