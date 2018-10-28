Прогноз по валютам: что будет с долларом на этой неделе?

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– На завершившейся валютной неделе белорусский рубль укрепился, хотя это укрепление было совсем небольшим. Тем не менее, это третья неделя, когда стоимость валютной корзины снижается.

Факторы были на этот раз исключительно внешние.

Это укрепление российского рубля, который вырос к доллару на 0,3%, а к евро на 0,9%, а также одновременное снижение евро к доллару. Пара евро-доллар за неделю снизилась с 1,1440 до 1,1370, или на 0,7%.

В результате за неделю доллар к белорусскому рублю почти не изменился. Но если быть совсем точным, то он снизился на 0,05%.

Евро подешевел к белорусскому рублю заметнее – на 0,72%, а российский рубль подорожал – на 0,21%.