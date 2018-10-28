Медицинский центр «Новамед» открывается в Бресте. Что полезного он нам предложит?

Считанные дни остаются до открытия ООО «Медицинский центр «НОВАМЕД» на проспекте Республики, 1. Всё в одном здании, оборудование 2017-2018 годов выпуска, подробные консультации специалистов в спокойной обстановке, отсутствие очередей - это лишь часть основных преимуществ, которыми по праву может похвастатья новое медицинское учреждение. Корреспондент портала «Виртуальный Брест» побывал в центре «НОВАМЕД» и выяснил, чем же он на самом деле удобен для брестчан и какие услуги предоставляет. Но обо всем по порядку.





Медицинский центр расположен на пересечении двух крупнейших транспортных магистралей Бреста – ул. Московской и пр. Республики. Такая позиция максимально упрощает вопрос «как добраться», потому что все основные маршруты общественного транспорта проходят совсем рядом. А для автовладельцев имеется собственная парковка, обеспеченная удобными путями подъезда.

Общая площадь здания медицинского центра «НОВАМЕД» составляет более 4000 кв.м. Хочется отметить эффективное ее распределение в соответствии с функциональным планом. Проходя по коридорам, можно последовательно увидеть консультативные и процедурные кабинеты, кабинеты врачей-специалистов, диагностические кабинеты. Также есть две малых операционных, помещения временного пребывания, различные вспомогательные помещения.

Забудьте об очередях

Для удобства пациентов в медицинском центре предусмотрены зоны комфортного пребывания и игровая зона для детей. Просторные помещения и их хорошее освещение добавляют еще больше комфорта. Благодаря системе предварительной записи и достаточному времени на прием у врача (от 30 минут), очереди здесь исключены. Никаких «кто последний?», «а у вас какой талончик?» и «а я занимал вот за тем мужчиной!» вы тоже не встретите.





Максимально удобно для клиентов разработано и время работы. Слова «выходной» в медицинском центре «НОВАМЕД» вообще не существует! Каждый день он открыт с 8:00 до 20:00 и только воскресенье является сокращенным днем, в который специалисты принимают с 8:00 до 18:00.

Только современное оборудование

Медицинский центр оснащен самым современным лечебно-диагностическим оборудованием, общая стоимость которого превышает два миллиона евро. И на сегодняшний день в Бресте нет аналогов медицинского лазерного оборудования, применяемого в гинекологии и косметологии. Также новинкой является японская эндоскопическая система Olympus EVIS EXERA III (серия CV-190), которая позволяет проводить процедуры эзофагогастродуоденоскопии (в простонародье - зонд) и колоноскопии под анестезией.

Отдельной строкой стоит отметить следующие аппараты:

Системы ультразвуковой диагностики Arietta S60 (Япония) и Siemens ACUSON X700 2.0 (Германия).

Аппарат рентгенологический Космос 535 Томо (Россия).

Аппараты рентгенодиагностические стоматологические Planmeca (Финляндия): панорамный Planmeca ProMax 3DMid; интраоральный Planmeca ProX; система визуализации цифровая Planmeca ProSensor.

Эндоскопическая система Olympus EVIS EXERA III серия CV-190 (Япония).

Достоинством центра является стоматология. Оснащенный новейшей техникой стоматологический кабинет ориентирован на качество и безболезненность услуг.

Услуги и специалисты

Медицинский центр «НОВАМЕД» на сегодняшний момент предлагает 20 медицинских услуг для всей семьи:

Аллергология Гинекология Гастроэнтерология Дерматология Кардиология Косметология Массаж Неврология Онкология Ортопедия Оториноларингология Офтальмология Терапия УЗИ (ультразвуковая диагностика) Урология Эндокринология Функциональная диагностика Стоматология терапевтическая Хирургия Эндоскопическая диагностика





Также к услугам пациентов - технологии лазерной медицины (лазерная косметология и лазерная гинекология).

В медицинском центре работают врачи исключительно высшей и первой квалификационных категорий с многолетним опытом работы.

Цены

Стоимость медицинских услуг будет ниже, чем в аналогичных учреждениях нашего города. Потому что «НОВАМЕД» призван обеспечить удобство и доступность медицинских услуг для брестчан.

Что дальше?

В ближайшей перспективе на первом этаже медицинского центра планируется открытие аптеки «Витафарм». 2 ноября состоится первый этап открытия центра. Однако записаться на прием можно уже сегодня (и во все последующие дни) по короткому телефону 7703 , а также по номерам, указанным в конце статьи.

В рамках второго этапа открытия, который запланирован на конец 2018 - начало 2019, «НОВАМЕД» планирует запустить рентгенологический кабинет и собственную лабораторию. Вместе с этим начнет осуществлять консультативный прием врач-проктолог, будет проводится процедура колоноскопии под анестезией. В рамках последующих этапов планируется открытие кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также кабинетов пластической хирургии, педиатрии и хирургической стоматологии.

В самое ближайшее время станет возможным обслуживание по страховке, а также оплата услуг картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок» (срок рассрочки – 2 месяца).