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Медицинский центр «Новамед» открывается в Бресте. Что полезного он нам предложит?

29.10.2018 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Считанные дни остаются до открытия ООО «Медицинский центр «НОВАМЕД» на проспекте Республики, 1. Всё в одном здании, оборудование 2017-2018 годов выпуска, подробные консультации специалистов в спокойной обстановке, отсутствие очередей - это лишь часть основных преимуществ, которыми по праву может похвастатья новое медицинское учреждение. Корреспондент портала «Виртуальный Брест» побывал в центре «НОВАМЕД» и выяснил, чем же он на самом деле удобен для брестчан и какие услуги предоставляет. Но обо всем по порядку.

Медицинский центр «Новамед» открывается в Бресте. Что полезного он нам предложит?

Медицинский центр расположен на пересечении двух крупнейших транспортных магистралей Бреста – ул. Московской и пр. Республики. Такая позиция максимально упрощает вопрос «как добраться», потому что все основные маршруты общественного транспорта проходят совсем рядом. А для автовладельцев имеется собственная парковка, обеспеченная удобными путями подъезда.

Общая площадь здания медицинского центра «НОВАМЕД» составляет более 4000 кв.м. Хочется отметить эффективное ее распределение в соответствии с функциональным планом. Проходя по коридорам, можно последовательно увидеть консультативные и процедурные кабинеты, кабинеты врачей-специалистов, диагностические кабинеты. Также есть две малых операционных, помещения временного пребывания, различные вспомогательные помещения.

Забудьте об очередях

Для удобства пациентов в медицинском центре предусмотрены зоны комфортного пребывания и игровая зона для детей. Просторные помещения и их хорошее освещение добавляют еще больше комфорта. Благодаря системе предварительной записи и достаточному времени на прием у врача (от 30 минут), очереди здесь исключены. Никаких «кто последний?», «а у вас какой талончик?» и «а я занимал вот за тем мужчиной!» вы тоже не встретите.

Медицинский центр «Новамед» открывается в Бресте. Что полезного он нам предложит?

Максимально удобно для клиентов разработано и время работы. Слова «выходной» в медицинском центре «НОВАМЕД» вообще не существует! Каждый день он открыт с 8:00 до 20:00 и только воскресенье является сокращенным днем, в который специалисты принимают с 8:00 до 18:00.

Только современное оборудование

Медицинский центр оснащен самым современным лечебно-диагностическим оборудованием, общая стоимость которого превышает два миллиона евро. И на сегодняшний день в Бресте нет аналогов медицинского лазерного оборудования, применяемого в гинекологии и косметологии. Также новинкой является японская эндоскопическая система Olympus EVIS EXERA III (серия CV-190), которая позволяет проводить процедуры эзофагогастродуоденоскопии (в простонародье - зонд) и колоноскопии под анестезией.

Медицинский центр «Новамед» открывается в Бресте. Что полезного он нам предложит?

Отдельной строкой стоит отметить следующие аппараты:

  • Системы ультразвуковой диагностики Arietta S60 (Япония) и Siemens ACUSON X700 2.0 (Германия).
  • Аппарат рентгенологический Космос 535 Томо (Россия).
  • Аппараты рентгенодиагностические стоматологические Planmeca (Финляндия): панорамный Planmeca ProMax 3DMid; интраоральный Planmeca ProX; система визуализации цифровая Planmeca ProSensor.
  • Эндоскопическая система Olympus EVIS EXERA III серия CV-190 (Япония).

Достоинством центра является стоматология. Оснащенный новейшей техникой стоматологический кабинет ориентирован на качество и безболезненность услуг.

Услуги и специалисты

Медицинский центр «НОВАМЕД» на сегодняшний момент предлагает 20 медицинских услуг для всей семьи:

  1. Аллергология
  2. Гинекология
  3. Гастроэнтерология
  4. Дерматология
  5. Кардиология
  6. Косметология
  7. Массаж
  8. Неврология
  9. Онкология
  10. Ортопедия
  11. Оториноларингология
  12. Офтальмология
  13. Терапия
  14. УЗИ (ультразвуковая диагностика)
  15. Урология
  16. Эндокринология
  17. Функциональная диагностика
  18. Стоматология терапевтическая
  19. Хирургия
  20. Эндоскопическая диагностика

Медицинский центр «Новамед» открывается в Бресте. Что полезного он нам предложит?

Также к услугам пациентов - технологии лазерной медицины (лазерная косметология и лазерная гинекология).

В медицинском центре работают врачи исключительно высшей и первой квалификационных категорий с многолетним опытом работы.

Цены

Стоимость медицинских услуг будет ниже, чем в аналогичных учреждениях нашего города. Потому что «НОВАМЕД» призван обеспечить удобство и доступность медицинских услуг для брестчан.

Что дальше?

В ближайшей перспективе на первом этаже медицинского центра планируется открытие аптеки «Витафарм». 2 ноября состоится первый этап открытия центра. Однако записаться на прием можно уже сегодня (и во все последующие дни) по короткому телефону 7703, а также по номерам, указанным в конце статьи.

В рамках второго этапа открытия, который запланирован на конец 2018 - начало 2019, «НОВАМЕД» планирует запустить рентгенологический кабинет и собственную лабораторию. Вместе с этим начнет осуществлять консультативный прием врач-проктолог, будет проводится процедура колоноскопии под анестезией. В рамках последующих этапов планируется открытие кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также кабинетов пластической хирургии, педиатрии и хирургической стоматологии.

В самое ближайшее время станет возможным обслуживание по страховке, а также оплата услуг картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок» (срок рассрочки – 2 месяца).

 
Теги: Брест
 
 
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Считанные дни остаются до открытия ООО «Медицинский центр «НОВАМЕД» на проспекте Республики, 1. Всё в одном здании, оборудование 2017-2018 годов выпуска, подробные...
 
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