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Красиво жить не запретишь! Товары из Италии со скидками до 20%
29.10.2018 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
С момента нашего рождения нас окружают любимые, нужные и не очень предметы. Чем старше мы становимся, чем больше членов становится в нашей семье, тем больше этих предметов накапливается вокруг нас. И возникает вопрос: как в таких условиях создать уютное и не захламленное пространство?
Конечно, самое простое решение – хранить все в удобных контейнерах, ящиках, коробках или корзинах. Сегодня производители предлагают огромный выбор этой продукции, как говорится, на любой вкус и кошелек. Разнообразие материалов, размеров, цветов позволит решить не только задачу хранения, но и стать отличным дополнением вашего интерьера. И в этом случае очень важно, чтобы товары были сделаны из качественных материалов. Магазин товаров для дома «FOROOM» рад предложить своим покупателям новинку – хозяйственные товары «Stefanplast» из Италии.
Продукция компании обладает высоким качеством, а потому пользуется большим спросом на мировом рынке. В магазине «FOROOM» торговая марка «Stefanplast» представлена следующим ассортиментом:
- корзинами для хранения
- корзинами для белья
- корзинами для бумаг
- корзинами мусорными
- ящиками универсальными с крышкой
- ящиками универсальными с крышкой и дверцей
Весь ассортимент отличается современным и лаконичным дизайном. Полупрозрачные стенки ящиков для хранения делают их использование более удобным. Вы всегда будете знать, что в них хранится. Наличие в ящиках полупрозрачной боковой дверцы обеспечит свободный доступ к содержимому, если сверху ящик будет заставлен другими коробками. Цветовая гамма представлена в спокойных оттенках от белого до темно-коричневого.
Ну, и еще полезная информация: до конца октября на ящики универсальные с крышкой действуют скидки до 20%!
Ждем вас за выгодными покупками по адресу:
г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж
Тел.: (0162) 28-59-85
г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж
Тел.: (0162) 25-82-57
г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж
пн-вс 10.00-20.00
Тел.: (0162) 20-95-36
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