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Красиво жить не запретишь! Товары из Италии со скидками до 20%

29.10.2018 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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С момента нашего рождения нас окружают любимые, нужные и не очень предметы. Чем старше мы становимся, чем больше членов становится в нашей семье, тем больше этих предметов накапливается вокруг нас. И возникает вопрос: как в таких условиях создать уютное и не захламленное пространство?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60109.php

Красиво жить не запретишь! Товары из Италии со скидками до 20%

Конечно, самое простое решение – хранить все в удобных контейнерах, ящиках, коробках или корзинах. Сегодня производители предлагают огромный выбор этой продукции, как говорится, на любой вкус и кошелек. Разнообразие материалов, размеров, цветов позволит решить не только задачу хранения, но и стать отличным дополнением вашего интерьера. И в этом случае очень важно, чтобы товары были сделаны из качественных материалов. Магазин товаров для дома «FOROOM» рад предложить своим покупателям новинку – хозяйственные товары «Stefanplast» из Италии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60109.php

Красиво жить не запретишь! Товары из Италии со скидками до 20%

Продукция компании обладает высоким качеством, а потому пользуется большим спросом на мировом рынке. В магазине «FOROOM» торговая марка «Stefanplast» представлена следующим ассортиментом:

- корзинами для хранения

- корзинами для белья

- корзинами для бумаг

- корзинами мусорными

- ящиками универсальными с крышкой

- ящиками универсальными с крышкой и дверцей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60109.php

Красиво жить не запретишь! Товары из Италии со скидками до 20%

Весь ассортимент отличается современным и лаконичным дизайном. Полупрозрачные стенки ящиков для хранения делают их использование более удобным. Вы всегда будете знать, что в них хранится. Наличие в ящиках полупрозрачной боковой дверцы обеспечит свободный доступ к содержимому, если сверху ящик будет заставлен другими коробками. Цветовая гамма представлена в спокойных оттенках от белого до темно-коричневого.

Ну, и еще полезная информация: до конца октября на ящики универсальные с крышкой действуют скидки до 20%!

Ждем вас за выгодными покупками по адресу:

г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00

Тел.: (0162) 28-59-85

г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00

Тел.: (0162) 25-82-57

г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж

пн-вс 10.00-20.00

Тел.: (0162) 20-95-36

 
Теги: Брест
 
 
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С момента нашего рождения нас окружают любимые, нужные и не очень предметы. Чем старше мы становимся, чем больше членов становится в нашей семье, тем больше этих...
 
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