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Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: на борту было 188 человек
29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
Cпасатели уже обнаружили место крушения - самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява, сообщает Detik со ссылкой на представителя спасательных служб страны.
Как передает ВВС, на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек, среди которых двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.
В экстренных службах сообщили, что были обнаружены обломки. Спасатели также обнаружили спасательный жилет и личные вещи пассажиров, в том числе мобильные телефоны.
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29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после...
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